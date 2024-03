Cégeps - L'entente de principe acceptée à 92,7 %





QUÉBEC, le 2 mars 2024 /CNW/ - Les membres des cégeps représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont approuvé l'entente de principe intervenue avec leur employeur à 92,7 %.

Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 mars 2023. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de cinq ans et se terminera donc le 31 mars 2028.

Faits saillants

Voici les faits saillants de l'entente de principe.

Augmentations salariales : 17,4 % pour cinq ans, soit 6 % pour 2023, 2,8 % pour 2024, 2,6 % pour 2025, 2,5 % pour 2026 et 3,5 % pour 2027.

: 17,4 % pour cinq ans, soit 6 % pour 2023, 2,8 % pour 2024, 2,6 % pour 2025, 2,5 % pour 3,5 % pour 2027. Indice des prix à la consommation (IPC) : jusqu'à 1 % en fonction de l'IPC pour les trois dernières années de la convention collective

: jusqu'à 1 % en fonction de l'IPC pour les trois dernières années de la convention collective Rémunération des psychologues : bonification salariale de 10 % et prime de 6,5 % pour les personnes à temps complet.

: bonification salariale de 10 % et prime de 6,5 % pour les personnes à temps complet. Vacances : bonification en fonction de l'ancienneté Entre 15 et 16 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables Entre 16 et 17 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables Entre 17 et 18 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables Entre 18 et 19 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables À partir de 19 ans de service au 30 avril : 25 jours ouvrables

: bonification en fonction de l'ancienneté Assurances collectives : contribution additionnelle de 150 $ dans le cas d'une personne seule et 300 $ dans le cas d'une personne ayant des personnes à charge.

: contribution additionnelle de 150 $ dans le cas d'une personne seule et 300 $ dans le cas d'une personne ayant des personnes à charge. Quart de soir (pour les personnes volontaires uniquement) : ajout de quarts de soir avec une prime de 4 %. Il sera aussi possible de répartir l'horaire de travail de 35 heures sur quatre ou cinq jours incluant un quart de travail en soirée.

: ajout de quarts de soir avec une prime de 4 %. Il sera aussi possible de répartir l'horaire de travail de 35 heures sur quatre ou cinq jours incluant un quart de travail en soirée. Violence conjugale : lettre administrative qui inclut la violence conjugale dans les congés rémunérés pour force majeure.

: lettre administrative qui inclut la violence conjugale dans les congés rémunérés pour force majeure. Congés : les congés pour affaires personnelles passent de deux à cinq par an à même la banque existante.

Les membres des collèges du SPGQ

Les 760 professionnelles et professionnels des collèges du SPGQ occupent les emplois suivants : aide pédagogique individuel, analyste, analyste spécialisé en informatique, agent de la gestion financière, attachée et attaché d'administration, bibliothécaire, chercheuse et chercheur, conseillère et conseiller à la vie étudiante, conseillère et conseiller en communication, conseillère et conseiller en information scolaire, conseillère et conseiller pédagogique, conseillère et conseiller en services adaptés, conseillère ou conseiller en adaptation scolaire, conseillère et conseiller en orientation, conseillère et conseiller en ressources matérielles, psychologue, sexologue spécialiste en moyens et techniques d'enseignement ainsi que de travailleuse sociale et travailleur social. Plus de 70 % sont des femmes.

On les retrouve dans les institutions suivantes : Cégep André-Laurendeau, Cégep de Jonquière, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Lanaudière, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Collège de Bois-de-Boulogne et Collège Montmorency.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35 000 spécialistes, dont près de 26 000 dans la fonction publique, 6?000 à Revenu Québec et 3 000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

