Whitehorse Liquidity Partners est récompensée dans le cadre des Prix 2023 de Private Equity International

Whitehorse Liquidity Partners (connue, avec ses filiales de conseil, sous le nom de « Whitehorse ») un gestionnaire d'investissement spécialisé dans la fourniture de solutions de liquidité structurées pour la catégorie des actifs alternatifs, est heureuse d'annoncer avoir été reconnue par Private Equity International (PEI) dans le cadre des Prix 2023 de PEI. Whitehorse s'est classée troisième dans la catégorie des « sociétés d'investissement secondaire de l'année dans la région des Amériques », aux côtés de Blackstone Strategic Partners et de HarbourVest Partners, et a été élue « société de l'année au Canada ».

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus une fois de plus dans deux catégories aux Prix PEI », a déclaré Yann Robard, associé directeur de Whitehorse. « Pour la quatrième fois, nous sommes classés parmi les trois meilleures sociétés d'investissement secondaire de l'année dans la région des Amériques (2018, 2020, 2022 et 2023), et pour la sixième fois, nous faisons partie des trois meilleures sociétés de l'année au Canada (2017, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023). Vous nous entendrez souvent dire que ce qui est grand est beau, que la croissance est bonne et que l'échelle est importante. Plutôt que de nous perturber, notre échelle nous a habilités. Nous pensons que nous sommes devenus plus grands, meilleurs, plus rapides et plus forts grâce à l'attention que nous portons à la croissance mesurée. L'an dernier, nous avons élargi notre réservoir de talents, nous avons commencé à nous mondialiser en ouvrant un bureau à Londres et nous avons fait évoluer notre plateforme technologique, le tout en continuant à défendre les intérêts de nos investisseurs. Nous remercions les personnes qui nous ont élus pour leur soutien, et nous sommes très honorés d'être reconnus aux côtés d'autres organisations de renom dans le secteur. »

À propos de Whitehorse Liquidity Partners

Fondée en 2015, Whitehorse Liquidity Partners, est une société de capital-investissement qui se concentre sur la fourniture de solutions de liquidité structurées pour la catégorie des actifs alternatifs. Whitehorse a identifié ce qu'elle estime être une opportunité de marché importante et inexploitée dans l'utilisation de produits structurés pour générer des liquidités à partir des portefeuilles de capital-investissement. Depuis sa création, Whitehorse a mobilisé 15,7 milliards USD d'engagements et a déployé 20,7 milliards USD dans le cadre de plus de 230 transactions. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur www.whitehorseliquidity.com.

Avis de non-responsabilité : La liste des candidats présélectionnés pour les Prix PEI a été établie par PEI sur la base de ses propres méthodes et critères, et les lauréats ont été désignés par le vote des lecteurs de PEI. Il n'y a eu aucun coût associé aux soumissions, aux votes ou aux nominations. Nul ne doit interpréter les prix comme une validation des performances passées de Whitehorse, ni comme un indicateur de ses performances futures.

