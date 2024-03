Calvin Klein Fragrances annonce qu'Idris et Sabrina Elba seront les égéries de la nouvelle campagne de parfum Calvin Klein ETERNITY AROMATIC ESSENCE





Calvin Klein, Inc, filiale détenue à part entière par PVH Corp (NYSE : PVH), et Calvin Klein Fragrances, division de Coty Inc (NYSE : COTY), ont dévoilé aujourd'hui que l'acteur et musicien Idris Elba ainsi que son épouse Sabrina Elba, mannequin et militante des droits de l'homme, sont les égéries de Calvin Klein ETERNITY AROMATIC ESSENCE, le nouvel ajout au portefeuille de parfums ETERNITY.

Photographiée par Mert Alas, la campagne propose une interprétation nouvelle et percutante du rêve intemporel d'amour éternel d'ETERNITY, capturant Idris et Sabrina dans des moments d'intimité sur une reprise personnalisée de « Fever » de FKA twigs. Les images frappantes de la campagne s'inspirent de la connexion profonde et de l'essence du désir, rendant hommage à l'héritage de sensualité d'ETERNITY en collaborant avec un couple authentique ayant un lien profond avec la marque. La campagne publicitaire sera diffusée à l'échelle mondiale et soutenue par le numérique, les réseaux sociaux, la presse écrite et la télévision.

« Les campagnes ETERNITY de Calvin Klein ont toujours présenté un amour intime et réel. C'est un honneur que notre romance soit reconnue pour son authenticité et que notre implication soit immortalisée dans cette campagne. Nous sommes ravis de faire partie de l'histoire d'amour emblématique et intemporelle d'ETERNITY », ont déclaré conjointement Idris et Sabrina.

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN and FOR WOMEN DE CALVIN KLEIN sont des parfums aromatiques raffinés et osés, reliés par une note de noix de coco unique.

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN est un gourmand aromatique très contrasté, élaboré par les parfumeurs en chef Daphné Bugey et Frank Voelkl de Firmenich. La fragrance s'ouvre sur une essence fraîche de baie de genièvre avec des facettes boisées et rappelant le gin. Au coeur, l'éclat de la cardamome ajoute une qualité épicée équilibrée par une note de lavande douce et florale. La chaleur séduisante de la noix de coco réconfortante ajoute une touche gourmande sexy.

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN est un floral gourmand et frais, créé par les parfumeurs Véronique Nyberg et Julie Massé de Mane. La forte fraîcheur de cette composition subjuguante apporte une touche de modernité à une fragrance florale. Elle s'ouvre sur des notes florales aromatiques de lavande. Au coeur, un accord pétillant d'eau de coco dévoile une gourmandise vibrante, contrastée par un séchage attrayant de bois sensuels à la base.

Les flacons et les cartons extérieurs des parfums ont été repensés avec des codes sophistiqués et des finitions luxueuses. Inspirés par l'éclat des pierres précieuses, les parfums sont présentés dans des flacons en verre laqué sarcelle vert. Tout en conservant la forme et le bouchon argenté emblématiques des parfums ETERNITY originaux, l'emballage mis à jour dégage une certaine sensualité.

À propos d'Idris et Sabrina Elba

Idris Elba est un acteur, producteur, réalisateur et musicien récompensé qui ne cesse de consolider sa place en tant qu'un des interprètes les plus polyvalents à Hollywood. En 2016, il est devenu le premier acteur masculin à recevoir deux prix SAG en une soirée ? Performance exceptionnelle par un acteur masculin dans un second rôle et performance exceptionnelle dans un téléfilm ou une mini-série.

Sabrina Elba, polyvalente à tous égards, est non seulement mannequin, entrepreneure et Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour le Fonds international de développement agricole (FIDA), mais travaille également avec diverses organisations de la société civile telles que Farm Africa, Conservation International et le conseil européen de Global Citizen, recevant des distinctions telles que le prix d'impact TIME100 et le Crystal Award du Forum économique mondial.

À propos de Calvin Klein

Calvin Klein est l'une des plus grandes marques mondiales de mode et de style de vie, avec une histoire d'idéaux audacieux et anticonformistes qui influencent tout ce que nous faisons. Fondée à New York en 1968, l'esthétique minimaliste et sensuelle de la marque inspire notre approche de la conception des produits et de la communication, créant une toile qui offre la possibilité d'une expression personnelle sans limite. Les marques Calvin Klein ? CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, et Calvin Klein Performance ? sont liées par l'intention et le but d'élever les essentiels du quotidien au statut d'icônes mondiales. Chacune de ces marques possède une identité et une position distinctes dans le paysage de la vente au détail, ce qui nous permet de commercialiser une gamme de produits universellement intéressants pour les consommateurs nationaux et internationaux dont les besoins sont variés. Nos produits s'appuient sur une conception responsable, une confection de haute qualité et la suppression de tous les détails superflus. Nous nous efforçons de créer des pièces uniques et dimensionnelles qui se portent bien et restent pertinentes saisons après saisons. Les ventes au détail des produits Calvin Klein se sont élevées à environ 9,3 milliards de dollars en 2022.

Calvin Klein continue de consolider sa position d'innovateur des plateformes numériques émergentes et des campagnes de marketing modernes. PVH a racheté Calvin Klein en 2003 et continue de veiller à une approche ciblée visant à asseoir la pertinence, la présence et la croissance à long terme de la marque dans le monde entier.

À propos de Coty Inc.

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines des parfums, des cosmétiques et des soins de la peau et du corps. Nous servons des consommateurs du monde entier, vendant des produits de prestige et de grande consommation dans plus de 125 pays et territoires. Coty et nos marques donnent aux gens la possibilité de s'exprimer librement, créant leurs propres visions de la beauté ; et nous sommes engagés à protéger la planète. Pour en savoir plus, visitez coty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

CRÉDITS PUBLICITAIRES :

Direction créative : Calvin Klein

Vidéos de la campagne : Mert Alas

Images de la campagne publicitaire : Mert Alas

CRÉDIT ÉDITORIAL :

TERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN CALVIN KLEIN

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN KLEIN

RÉSEAU SOCIAL : #CKEternity

GESTION DE LA MARQUE : @calvinklein

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mars 2024 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :