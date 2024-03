Québec annonce son intention de créer le parc national des Dunes-de-Tadoussac





TADOUSSAC, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, accompagné du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, annonce l'intention du gouvernement de créer le nouveau parc national des Dunes-de-Tadoussac. Comme le prévoit le processus de création d'un parc national, le projet sera soumis à des audiences publiques tenues par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), qui en a reçu le mandat.

Le projet de ce futur parc national vise un secteur de 6,5 km2 situé le long du littoral de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC La Haute-Côte-Nord. En plus de répondre en priorité à une vocation de conservation, il aurait pour mission de mettre en valeur ce riche territoire naturel et de favoriser son accès par le public. Reconnu pour ses paysages remarquables semblables à de grandes dunes et pour les points de vue exceptionnels qu'il offre sur l'estuaire, le site jouit aussi d'une reconnaissance internationale pour l'observation des oiseaux, dont certaines espèces à statut précaire comme le faucon pèlerin et le pygargue à tête blanche.

De plus, le site présente un fort potentiel archéologique et récréotouristique qui pourrait être mis en valeur dans le futur parc national. Le projet s'appuie sur l'ensemble des connaissances disponibles sur le sujet et tient compte à la fois des attraits du milieu, des contraintes du territoire et des éléments naturels à conserver. Le concept d'aménagement, élaboré en collaboration avec la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), vise à rendre accessible le territoire pour la pratique d'activités orientées vers la découverte, tout en assurant la protection de ses éléments naturels. C'est une occasion unique de bonifier le réseau des parcs nationaux du Québec, en plus de contribuer à la vitalité socioéconomique de la Côte-Nord.

Les modalités de participation à l'audience publique seront diffusées par le BAPE prochainement. Son mandat prévoit le dépôt d'un rapport d'audience au plus tard le 16 août 2024.

Citations :

« Depuis 40 ans, le gouvernement du Québec a pour ambition d'offrir aux dunes de Tadoussac le statut de parc national pour mieux protéger ce secteur d'une beauté et d'une biodiversité incroyables, le mettre en valeur et favoriser son accès durable. Grâce à un important travail de concertation mené avec le milieu local et régional dans les trois dernières années, je suis très heureux aujourd'hui de confirmer notre intention de créer un nouveau parc national. C'est une des rares occasions que nous avons de bonifier le réseau des parcs nationaux du Québec, tout en mettant en valeur notre riche patrimoine naturel, culturel et historique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Aujourd'hui, en tant que député de René-Lévesque, je suis honoré d'annoncer, avec mon collègue ministre, la tenue de cette audience publique. Les parcs nationaux mettent en valeur les splendeurs de nos régions et invitent les citoyennes et les citoyens à les découvrir sous toutes leurs formes de même qu'à s'en enrichir. Les dunes de Tadoussac offriront aux Québécoises et aux Québécois une vitrine exceptionnelle sur le majestueux Saint-Laurent. J'invite la population à participer activement aux audiences publiques! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Le futur parc national des Dunes-de- Tadoussac permettrait d'établir une fenêtre sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, dont la limite est contiguë.

permettrait d'établir une fenêtre sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, dont la limite est contiguë. La Municipalité de Tadoussac et ses citoyens ont contribué à l'élaboration du plan d'aménagement du futur parc national. Des discussions ont aussi eu lieu avec la Première Nation des Innus Essipit tout au long du processus de manière à prendre en compte leurs préoccupations. Des organismes de la région ont également été consultés.

et ses citoyens ont contribué à l'élaboration du plan d'aménagement du futur parc national. Des discussions ont aussi eu lieu avec la Première Nation des Innus Essipit tout au long du processus de manière à prendre en compte leurs préoccupations. Des organismes de la région ont également été consultés. À noter que la Loi sur les parcs encadre le processus de consultation en vue de la création d'un parc national. Suivant la publication de l'avis d'intention à la Gazette officielle du Québec, les personnes intéressées ont 60 jours pour transmettre leur opposition écrite au ministre. Ces personnes pourront être entendues lors de l'audience publique.

