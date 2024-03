Un organisme du Saguenay crée des occasions de formation inclusives pour les Canadiens ayant un TDAH





JONQUIÈRE, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le marché du travail canadien poursuit son évolution, offrant aux Canadiens de nouvelles possibilités et de nouveaux domaines de croissance. Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial d'accroître et de renforcer la main-d'oeuvre, afin de permettre aux Canadiens d'acquérir les compétences et d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets qui aideront les Canadiens à perfectionner leurs compétences fondamentales et transversales.

Aujourd'hui, la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St-Onge, au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Emploi, l'honorable Randy Boissonnault, s'est rendue à Jonquière pour souligner l'octroi d'un financement de près de 1 million de dollars à l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, qui a aidé à créer plus d'occasions de perfectionnement des compétences et à mettre en place des mesures de soutien inclusives pour les Canadiens ayant un trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité (TDAH). En 2021, l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean a reçu des fonds dans le cadre du programme Compétences pour réussir, à la suite d'un processus d'appel de propositions.

Le projet innovateur de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, « Compétences à venir », fait la promotion d'outils de formation inclusifs et de plateformes Web interactives dans les deux langues officielles, dans le but d'améliorer l'accès au perfectionnement des compétences pour les Canadiens ayant un TDAH. Ces outils en ligne aident les gens à acquérir des compétences organisationnelles en améliorant leur mémoire au travail grâce à la communication, en enseignant la résolution de problèmes par la collaboration, et les aidant à gérer les émotions. « Compétences à venir » compte parmi les nombreux projets qui contribuent à réaliser l'engagement du gouvernement du Canada de créer 500 000 nouvelles occasions de formation et d'emploi au Canada, comme le prévoyait le budget de 2021.

La ministre Saint-Onge a mis en lumière cet investissement au cours d'une visite auprès de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, fondée il y a plus de 25 ans par un groupe de parents dont les enfants avaient un TDAH. Pour en savoir plus sur les outils en ligne disponibles grâce au projet novateur de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, visitez le site https://www.bambooza.ca/.

Lancé en mai 2021, le programme Compétences pour réussir du gouvernement du Canada met l'accent sur neuf compétences principales que les Canadiens doivent posséder pour participer, s'adapter et s'épanouir dans l'apprentissage, le travail et la vie. Cela englobe des compétences fondamentales, comme la rédaction, la lecture et le calcul, ainsi que des compétences socioémotionnelles, c'est-à-dire humaines, nécessaires à de bonnes interactions sociales : collaboration, communication, résolution de problèmes, capacité d'adaptation, créativité et innovation.

L'annonce d'aujourd'hui concorde avec les mesures prises par le gouvernement pour multiplier les possibilités de formation des Canadiens. Elle répond également aux besoins à court et à long terme des Canadiens, surtout au sein des groupes sous-représentés sur le marché du travail (personnes en situation de handicap, Canadiens racisés, Autochtones, membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, nouveaux arrivants).

Citations

« Investir dans des associations innovantes et bienveillantes, comme PANDA, est la clé pour mettre en place des occasions de formation accessibles et novatrices pour tous les Canadiens. Afin d'assurer le succès futur du Canada, à la fois économique et social, il faut offrir aux travailleurs canadiens amplement d'occasions d'acquérir les compétences et d'accéder aux ressources dont ils ont besoin pour réussir au sein du marché du travail d'aujourd'hui. C'est grâce à des financements conséquents que notre gouvernement aide les Canadiens à percer sur le marché du travail et à progresser dans leur carrière, et ce, avec confiance. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Afin de créer un Canada plus fort et plus inclusif, les travailleurs au pays doivent avoir accès à des mesures de soutien à la formation inclusives qui répondent à leurs besoins et assurent leur réussite au sein de la main-d'oeuvre canadienne. C'est ce que fait PANDA. Sa plateforme en ligne a donné les moyens d'agir à des centaines de travailleurs partout au pays, en éliminant les obstacles à l'emploi et en offrant aux Canadiens les outils et les ressources dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois de qualité et progresser dans leur carrière. »

- La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St-Onge

« Il est temps de voir le TDAH autrement! Nous avons la conviction qu'un employé qui vit avec un diagnostic de TDAH, lorsqu'il est bien outillé et soutenu par son employeur, est une force incroyable dans une équipe. Avec la plateforme de formation Bambooza financée par le programme Compétences pour réussir d'Emploi et Développement social Canada, nous aidons les Canadiens ayant un diagnostic de TDAH à développer les meilleures stratégies possibles applicables en emploi. »

- La directrice générale de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, Dominique Simard

Les faits en bref?

Le budget de 2021 prévoyait 298 millions de dollars supplémentaires sur trois ans au titre du programme Compétences pour réussir. Ce financement aidera des Canadiens, quel que soit leur niveau de compétence actuel, à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi, ainsi qu'à s'adapter et à réussir sur le marché du travail. L'accord de contribution de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean dans le cadre du programme Compétences pour réussir, doit durer 16 mois, soit du 30 novembre 2022 au 31 mars 2024.

En outre, depuis 2021, l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean reçu au total 24 000 dollars en financement dans le cadre du programme fédéral Emplois d'été Canada pour la mise en place de quatre projets offrant des occasions d'emploi d'été pour les jeunes. Emplois d'été Canada soutient les jeunes au Canada âgés de 15 à 30 ans à la recherche d'occasions d'emploi en les aidant à acquérir une expérience de travail et les compétences nécessaires pour effectuer la transition vers le marché du travail.

Environ la moitié des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

On estime qu'une augmentation de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada, au fil du temps, serait associée à une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.

