Entente de principe pour les Métallos chez CN





La section locale 2004 du Syndicat des Métallos a conclu une entente de principe avec la compagnie de chemin de fer CN qui vise 3000 travailleuses et travailleurs à l'échelle du pays.

L'entente de principe, qui prévoit un contrat de travail de trois ans, est le fruit de mois de négociations qui ont commencé en octobre 2023. Le contrat de travail précédent est arrivé à échéance le 31 décembre dernier. La SL 2004 des Métallos représente 3000 employé.e.s qui sont chargé.e.s de l'inspection, de l'entretien et des réparations des voies ferrées, des ponts et des infrastructures du CN au Canada.

« Nous sommes fiers de cette entente que nous avons conclue après de nombreuses longues semaines, a déclaré Cole Kramer, président de la SL 2004 des Métallos. Nos membres font un travail important en assurant la viabilité continue de nos chemins de fer nationaux et je suis content que nous ayons pu conclure une entente qui les rémunère équitablement pour leurs efforts. »

Les neuf membres du comité de négociation du syndicat ont approuvé à l'unanimité la nouvelle entente. La ratification aura lieu en mars dans le cadre de rencontres de discussion ouverte en personne et en ligne. On s'attend à connaître les résultats du vote d'ici la fin de mars ou le début d'avril.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au Canada et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent de se joindre au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables, y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

1 mars 2024 à 15:10

