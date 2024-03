La Légion se souvient de l'ancien premier ministre Brian Mulroney





OTTAWA, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président national Bruce Julian a tenu à faire une déclaration aujourd'hui, suite au décès de l'ancien premier ministre Brian Mulroney C.P. C.C. G.O.Q., 18e premier ministre du Canada, survenu le 29 février 2024.



« Au nom de La Légion royale canadienne, je tiens à exprimer mes condoléances à la famille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney. Nous nous souvenons de son dévouement pour le Canada et nous le remercions pour les longs services qu'il a rendus à notre pays. »

Toutes les filiales de la Légion mettront en berne les drapeaux du Canada et de la Légion jusqu'au coucher du soleil le jour des funérailles.

