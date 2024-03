Pour un avenir meilleur : le premier sommet national dédié à l'avenir de la communauté Noire 2SLGBTQI+ au Canada





OTTAWA, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le réseau Enchanté est fier d'annoncer le lancement du tout premier sommet national consacré à l'avenir de la communauté Noire 2SLGBTQI+, un événement novateur visant à créer une communauté et des liens entre les leaders Noirs queer et trans. Le sommet, qui se tiendra à guichets fermés, se tiendra du 1er au 3 mars 2024 au Centre national des Arts à Ottawa, au Canada.



Guidé par un engagement profond en faveur de l'antiracisme et de l'intersectionnalité, ce sommet façonnera l'avenir des communautés Noires 2SLGBTQI+. Cet événement historique, organisé par et pour les leaders Noirs queer et trans, n'est pas seulement une plateforme d'échanges pour des conversations importantes, mais aussi un catalyseur pour établir la première organisation nationale du Canada dédiée à la résolution des défis systémiques uniques auxquels sont confrontées les communautés Noires queer et trans à l'échelle nationale.

« Mobilisons collectivement la Marsha P. Johnson qui sommeille en nous et oeuvrons en faveur de la justice », a déclaré Tyler Boyce, président-directeur général du réseau Enchanté. « Il est temps de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que les personnes Noires queer et trans aient accès au soutien dont elles ont besoin. Je suis heureux de pouvoir dire que ce sommet jette les bases de ce travail. »

Le sommet découle du projet « Back to Our Roots », la plus grande enquête jamais réalisée au Canada portant sur les expériences de 400 personnes Noires 2SLGBTQI+. Bien qu'il existe de nombreuses organisations pour les personnes Noires et queer, aucune donnée n'a jamais été collectée de cette manière à l'intersection des deux identités. Notre enquête de consultation a révélé que 70 % des répondants Noirs 2SLGBTQI+ ont déclaré avoir été victimes de crimes haineux, ce qui souligne qu'une organisation nationale dédiée à ce groupe de Canadiens marginalisés n'est pas une « bonne chose à avoir », mais c'est une nécessité.

Lady Phyll, conférencière de renom et PDG de UK Black Pride, sera la tête d'affiche du sommet, qui réunira des centaines de personnes Noires 2SLGBTQ+ venant de tout le Canada pour débattre des lacunes et des obstacles existants en matière d'accès au logement, à l'emploi, aux soins de santé, à l'éducation et à la sécurité, face à la discrimination fondée sur le genre, la sexualité et la race.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir le sommet national sur l'avenir de la communauté Noire 2SLGBTQI+, organisé par le réseau Enchanté. Cet événement témoigne de la résilience de générations de Noirs queer et trans, mais nous rappelle aussi que nous devons continuer à faire avancer les choses. Ensemble, continuons à amplifier les voix qui ont été marginalisées pendant trop longtemps, et saisissons ce moment pour créer un changement durable. »



Le sommet national sur l'avenir de la communauté Noire 2SLGBTQI+ constitue un moment charnière dans le mouvement d'autonomisation et de défense des communautés Noires queer et trans au Canada. Pour plus d'informations sur le sommet historique et le projet « Back to Our Roots », cliquez ici.

