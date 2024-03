Les leaders du marché du bien-être unissent leurs forces : The DRIPBaR propulsé par REVIV





The DRIPBaR, reconnue comme la franchise de thérapie intraveineuse à la croissance la plus rapide aux États-Unis, a uni ses forces à celles de REVIV, le leader mondial de la thérapie intraveineuse, marquant ainsi une évolution importante pour l'industrie. Ce partenariat donne naissance à une offre sans équivalent en réunissant les spécialités de deux poids lourds du secteur, qui comptent plus de 200 établissements sur les six continents et prévoient d'en ajouter des milliers d'autres dans les années à venir. L'augmentation récente de la demande en matière de thérapie intraveineuse représente une opportunité exceptionnelle pour les entreprises de redéfinir les normes du secteur et d'être le fer de lance de la prochaine ère de la thérapie intraveineuse.

Avec un vaste réseau comprenant plus de 450 franchisés aux États-Unis, la décision de The DRIPBaR d'intégrer la proposition soutenue par la technologie exclusive de REVIV, REVIV X, confirme leur engagement à fournir des solutions nutritionnelles personnalisées et de précision pour leurs clients. Ce partenariat permet à The DRIPBaR de bénéficier des dix années de propriété intellectuelle et d'expertise en sciences de la vie de REVIV, en utilisant des données objectives provenant de tests sanguins et d'analyses d'ADN pour adapter les thérapies intraveineuses aux besoins individuels. Grâce à REVIV X, le DRIPBaR est sur le point de révolutionner le paysage du bien-être aux États-Unis, en proposant des solutions axées sur le patient qui optimisent les résultats de santé qui consolideront sa position de leader en matière d'innovation.

Ben Crosbie, PDG de The DRIPBaR, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration en affirmant : « En choisissant REVIV comme partenaire stratégique, nous pouvons exploiter des ressources personnalisées et de précision pour une meilleure offre de produits et une meilleure expérience pour les clients. Je suis convaincu que la technologie de pointe et l'expertise de REVIV accélèreront la croissance de nos franchisés et les placeront en tête des normes de l'industrie. La proposition REVIV X, associée à son cours de formation accrédité IV Academy, établit une référence mondiale pour l'excellence dans notre domaine, ce qui nous permet de conserver notre position de leader dans l'industrie. »

Sarah Lomas, fondatrice et PDG de REVIV Global, a souligné l'impact transformateur de ce partenariat en déclarant : « le rapprochement de The DRIPBaR avec REVIV souligne notre engagement commun en faveur de l'innovation et de la sécurité sur le marché des thérapies intraveineuses ». En tant que leaders du secteur, nous redessinons l'avenir du bien-être en offrant des solutions nutritionnelles personnalisées et précises qui répondent aux besoins en constante évolution des clients. Nous continuerons à développer nos produits SaaS afin de propulser l'industrie au niveau mondial. Après de nombreuses années et des investissements importants dans la recherche et le développement de produits, il est excitant de voir une telle validation et adoption précoces pour REVIV X. »

Cette alliance stratégique entre REVIV et The DRIPBaR marque un tournant dans l'industrie des thérapies intraveineuses et des secteurs à multiples modalités, faisant progresser la fourniture de solutions de bien-être sûres, efficaces et personnalisées aux clients à travers les États-Unis et ailleurs. Alors que le marché de la thérapie intraveineuse poursuit son expansion rapide, avec la sécurité et la conformité comme priorités, REVIV X apparaît comme la solution de choix pour les opérateurs de thérapie intraveineuse, offrant aux entreprises multimodales existantes l'opportunité d'accéder aux solutions innovantes de REVIV et de maintenir leur position de leader en matière d'innovation dans le domaine du bien-être et des normes de l'industrie.

À propos de REVIV Global

REVIV Global est le leader mondial des experts en thérapie intraveineuse et en nutrition personnalisée et de précision. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, la société a contribué à l'administration de plus de 2 millions de perfusions en toute sécurité, dans plus de 40 pays, afin d'accompagner les personnes dans leur démarche de bien-être, y compris en matière de soins de santé préventifs et proactifs. REVIV a mis au point le premier et le seul système de santé de précision avancé qui exploite les données biologiques et génomiques pour fournir une thérapie intraveineuse personnalisée et basée sur la précision. La société a également commercialisé des produits technologiques à la fin de l'année 2023, ce qui lui a permis de développer sa marque de manière exponentielle tout en promouvant la réglementation, la sécurité et l'efficacité des thérapies intraveineuses à l'échelle mondiale.

À propos de The DRIPBaR

The DRIPBaR, une marque pionnière dans le domaine du bien-être, est sur le point de redéfinir le paysage de la santé et de la vitalité grâce aux avancées de la thérapie intraveineuse. Avec une science de pointe et un engagement ferme envers la sécurité, The DRIPBaR propose une approche transformative de la santé cellulaire et des soins personnalisés. Axé sur des traitements en constante évolution et des avancées médicales, The DRIPBaR embrasse une nouvelle ère du bien-être où la revitalisation, la vitalité et la santé optimisée convergent.

1 mars 2024 à 14:35

