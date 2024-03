Hengtong a participé au MWC 2024





SUZHOU, Chine, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Du 26 au 29 février, Hengtong a présenté ses dernières technologies et solutions de produits dans les domaines de la technologie 5G et 5G, de l'ODN et de la batterie au lithium intelligente au MWC 2024 Barcelona, Espagne.

Solutions d'émetteurs-récepteurs optiques

Hengtong est engagé dans la conception et la fabrication d'émetteurs-récepteurs optiques haut de gamme. Face aux trois principaux scénarios d'application de la prétransmission 5G, du réseau tout-optique F5G et de l'interconnexion des centres de données, Hengtong a lancé avec succès les émetteurs-récepteurs optiques 400G QSFP-DD et 800G QSFP-DD/OSFP pour les applications de centre de données et de supercalculateur, le XGPON, le XGSPON, le 25G PON et les émetteurs-récepteurs optiques NGPON2 pour les applications F5G, ainsi que le 10G, le 25G CWDM coloré et l'émetteur-récepteur optique accordable DWDM pour les applications de prétransmission 5G.

Source d'alimentation des stations de base de télécommunications

La batterie au lithium intelligente 48 V 100 Ah, développée et produite par Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd., est principalement utilisée dans les stations de base de télécommunications comme source d'alimentation de secours pour garantir le fonctionnement stable des équipements de communication. Ce produit intègre un module CC/CC, ce qui lui permet d'être utilisé avec des batteries de marques, de capacités et de types différents. Grâce à de multiples options d'interface de communication et à une plateforme de surveillance visuelle, la surveillance à distance est possible, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance.

Solution de pré-connexion SwiftODN

Hengtong a récemment lancé sa solution innovante « Swift ODN Pre-Connect Solution » pour répondre aux besoins croissants du marché mondial des FTTH (de l'anglais : Fiber-to-the-Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile »). Cette solution de pointe comprend des technologies avancées telles que la préconnexion, le répartiteur inégal, le boîtier entièrement scellé et la gestion intelligente des ressources, qui, ensemble, permettent une construction efficace des réseaux de pré-connexion FTTH et aident à surmonter les défis liés à la faible efficacité de la construction ODN et aux coûts élevés d'entrée de personnel lors de la construction du réseau d'accès.

Antenne 5G

Les séries d'antennes DAS à double polarisation et d'antennes de station de base de Hengtong peuvent répondre aux besoins des opérateurs mondiaux en matière de couverture étendue et d'une expansion de la capacité dans la construction de réseaux 4G et 5G.

Interfaces 5G

Les interfaces compactes de type HQ et de type HX10 de Hengtong ainsi que les interfaces de clusters multicanaux, comme L32, MQ4 et MQ5, offrent une meilleure intermodulation et des performances d'étanchéité pour les antennes combinées 4G/5G.

Câbles rayonnants 5G

Pour le déploiement de la 5G dans les tunnels, les câbles rayonnants 5G de Hengtong et les connecteurs de câbles rayonnants à haute performance HPC ont été introduits pour améliorer la force de couverture du signal, qui est actuellement utilisée dans la construction de métro partout dans le monde.

Solutions pour la couverture d'accès au réseau mobile

Hengtong a lancé dix solutions en combinaison avec des produits d'accès sans fil. Les zones de valeur moyenne, élevée et de grande capacité peuvent être couvertes par des solutions PicoCell étendues, offrant une couverture de capacité cellulaire de 4*NR 2T2R+1*LTE.

Hengtong adhère à la philosophie orientée client et de l'innovation technique, et aide continuellement les clients à construire des réseaux d'interconnexion optiques ultra-larges, intelligents et ouverts.

1 mars 2024 à 14:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :