Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - BLOX

Pendant le MWC Barcelona 2024, plus de 60 clients de haut niveau des transporteurs mondiaux et des leaders de l'industrie ont assisté à la conférence sur le développement des talents de l'intelligence numérique de Huawei. Huawei a lancé ses solutions...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Cryptoblox Technologies Inc. Symbole CSE : BLOX Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 09 h 49 L'OCRI peut prendre la décision...

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 18 000 $ au Carnaval de Sherbrooke, qui a lieu jusqu'au 3 mars. La ministre du Tourisme et...