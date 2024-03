Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ à Saint-Basile





SAINT-BASILE, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 504 500 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Ville de Saint-Basile pour des travaux au bâtiment abritant la caserne de pompiers et l'hôtel de ville.

La caserne de pompiers sera agrandie en vue d'atteindre une superficie d'environ 630 mètres carrés. Plusieurs nouveaux espaces y seront aménagés, dont des bureaux administratifs, une salle de lavage et de séchage ainsi qu'un lieu pour l'entreposage des habits de combat. Outre la démolition d'un entrepôt afin d'agrandir le bâtiment pour la caserne, les travaux comprennent l'installation de quatre portes de garage et de cinq baies de stationnement pour les véhicules.

Le réaménagement de l'hôtel de ville consiste en l'ajout de bureaux administratifs et à l'aménagement de l'espace libéré par la caserne de pompiers en salle du conseil. À terme, l'hôtel de ville aura une superficie de 485 mètres carrés.

Citations :

« Par le biais de ses différents programmes, notre gouvernement soutient fièrement le milieu municipal dans la mise en oeuvre de projets d'infrastructures, partout au Québec. Grâce à cet important investissement de plus de 4,5 millions de dollars, Saint-Basile bénéficiera d'une infrastructure fonctionnelle et sécuritaire, et j'en suis ravie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le projet qui verra le jour à Saint-Basile est le fruit de plusieurs mois de travail en collaboration avec des gens qui ont à coeur les services à la population. Le gouvernement du Québec est heureux d'en être partenaire et de contribuer à offrir l'espace de travail nécessaire au personnel de la Ville et du service de sécurité incendie de Saint-Basile. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Le soutien du PRACIM représente le coup de pouce que la Ville de Saint-Basile attendait depuis longtemps. La mise à jour des infrastructures reliées au service incendie de la municipalité et aux locaux administratifs était plus que nécessaire, et ce, depuis plusieurs années. Avec l'implication compétente des employées et employés municipaux responsables de ce projet et la volonté des personnes élues, Saint-Basile pourra ultimement bénéficier d'infrastructures durables et de qualité. Ce dont nous sommes le plus fiers, c'est du fait que le tout sera réalisé en demeurant à l'intérieur des moyens financiers d'une petite municipalité comme la nôtre; nous viendrons, en plus, consolider la viabilité et la grande qualité de notre service incendie pour encore plusieurs années. »

Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille, de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Rappelons qu'en août 2023, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 1,7 million de dollars à la Ville de Saint-Basile pour l'agrandissement du garage municipal.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

