Tennant Company acquiert son plus grand distributeur d'équipements pour accélérer sa croissance en Europe centrale et orientale





Tennant Company (NYSE : TNC), un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de solutions qui contribuent à créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain, a annoncé aujourd'hui avoir acquis M&F Management and Financing GmbH (« M&F »), la société mère de TCS EMEA GmbH (« TCS »), dans le cadre de la stratégie de Tennant visant à accélérer sa croissance dans la région EMEA.

Basé en Autriche, TCS est le plus grand distributeur de Tennant Company en Europe centrale et orientale. Cette acquisition procure à Tennant une force de vente expérimentée et bien informée et un canal de marketing bien établi dans des pays tels que la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ainsi qu'un vaste réseau en Autriche, en Suisse, en Pologne et dans d'autres pays de la région, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique.

« À l'heure où Tennant Company se concentre sur les acquisitions stratégiques dans le cadre de sa politique d'entreprise axée sur la croissance, nous investissons dans des domaines où nous pouvons accélérer notre croissance et créer de la valeur d'entreprise. Dans la région EMEA, nous sommes convaincus que nous pouvons mobiliser l'équipe expérimentée de TCS pour accroître notre présence en Europe de l'Est tout en utilisant les importantes ressources de Tennant dans la région pour soutenir le robuste service que TCS fournit depuis longtemps à ses clients », a déclaré Rusty Zay, vice-président et directeur commercial de Tennant Company. « Nous avons hâte de nous appuyer sur la réputation acquise par TCS au prix d'un travail acharné en Europe centrale et orientale, une région qui devrait croître à un rythme plus rapide que le marché d'Europe occidentale, plus mature. Nous sommes enthousiasmés d'y renforcer notre présence et de déployer un portefeuille de produits élargi pour accélérer notre croissance », a poursuivi M. Zay.

TCS dispose d'une solide infrastructure de vente et de services pour servir ses relations de longue date avec les clients de la région, et Tennant a l'intention de tirer parti de ces capacités pour desservir à l'avenir les clients stratégiques de la région EMEA. L'acquisition est conforme à la stratégie de Tennant Company qui consiste à investir dans des entreprises dotées de capacités commerciales pouvant être exploitées pour connecter la vaste gamme de solutions de nettoyage de Tennant à des marchés élargis, et à étendre à l'échelle mondiale sa couverture de ventes et de services.

Otto Rainer, directeur général de M&F, a déclaré : « Notre entreprise entretient depuis de nombreuses années de fructueuses relations avec Tennant Company. Représenter une marque de haute qualité comme Tennant auprès de nos clients nous a aidés à devenir un leader en matière de nettoyage sur ces marchés. Nous sommes convaincus que Tennant Company maintiendra son engagement en faveur d'une qualité dont nos clients bénéficient depuis si longtemps. »

L'acquisition de M&F Management and Financing GmbH (« M&F ») a été finalisée le 29 février 2024. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Tennant

Fondée en 1870, Tennant Company (NYSE : TNC), dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota, est un leader mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions qui contribuent à créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain. La Société propose des équipements pour l'entretien des surfaces dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs ; des technologies de nettoyage sans détergents et d'autres technologies de nettoyage durables ; et des outils et des fournitures de nettoyage. Tennant Company, qui compte 4 500 employés, a réalisé des ventes de 1,24 milliard USD en 2023. Tennant a des activités de fabrication dans le monde entier et vend ses produits directement dans 15 pays et par l'intermédiaire de distributeurs dans une centaine de 100 pays. Pour plus d'informations, visiter les sites Web www.tennantco.com et www.ipcworldwide.com . Le logo de Tennant Company et les autres marques présentées avec le symbole « ® » sont des marques commerciales de Tennant Company déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

1 mars 2024 à 09:00

