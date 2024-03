Le Fonds de solidarité FTQ rend hommage à Brian Mulroney





MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ, et Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction, ont rendu hommage à Brian Mulroney à la suite de l'annonce de son décès.

« En 1984, Brian Mulroney a fait partie d'un groupe de personnes qui ont fait preuve d'audace en appuyant la création du Fonds de solidarité FTQ. Quarante ans plus tard, grâce au Fonds, des travailleuses et travailleurs sont mieux préparés pour la retraite, des entrepreneurs poursuivent la croissance de leur entreprise, et les régions du Québec continuent leur développement économique. Merci monsieur Mulroney d'avoir cru en nous!

Au nom du Fonds de solidarité FTQ, nous offrons toutes nos sympathies à la famille et aux proches de Brian Mulroney. »

Dans le cadre d'un cahier spécial publié par Le Devoir en 2014, l'ancien premier ministre est revenu sur la création du Fonds en 1984 :

En plus de créer et de maintenir des emplois en investissant dans les PME, le Fonds de solidarité devait favoriser l'épargne des Québécois en prévision de leur retraite. « On était beaucoup moins équipés qu'on l'est aujourd'hui », fait remarquer M. Mulroney, prenant soin de souligner les « initiatives importantes » prises par le ministre québécois des Finances de l'époque, Jacques Parizeau, de concert avec son homologue fédéral, Michael Wilson, afin d'encourager l'épargne. « Ces gestes-là, tranquillement, pas vite, ont modifié l'attitude des Québécois. »

