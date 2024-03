Perspectives d'autonomisation : Le directeur de l'IIWB a participé au forum du MIT qui met en lumière le rôle de la famille dans la formation du paysage cognitif des femmes





Le 25 février 2024, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a accueilli une table ronde influente intitulée "Origins of Insight : L'impact des racines familiales sur le développement cérébral et les schémas cognitifs des femmes". Des intervenants estimés, Datin Seri Haflin Nazri Aziz, présidente de Perwakilan Washington DC et présidente adjointe de l'ASCWDC, Mme Eva Ye, CPA, fondatrice de Sunshine Home Group et de VIC Real Estate Investment Club, et Mme Grace SHI, directrice de l'International Institute of Well-Being (IIWB), se sont engagés dans une exploration profonde de la façon dont les environnements familiaux façonnent le développement cognitif et émotionnel des femmes.

La modératrice de la table ronde était Mme Sofronie Dun, productrice ayant une vaste expérience dans les domaines du cinéma, du journalisme, de la télévision et de la gestion de studio, et membre de la promotion 2025 du MBA de l'école de gestion Sloan du MIT. Agustin Rayo, doyen de la School of Humanities, Arts, and Social Sciences (SHASS) du MIT, Pauline Marquez, chargée de liaison avec le Congrès à l'ambassade de Malaisie aux États-Unis, et Mme Yu Yu, titulaire de la chaire Matsutaro Shoriki d'art asiatique au Museum of Fine Arts de Boston, témoignent de l'intérêt général et de l'engagement interdisciplinaire que le forum a suscité.

Datin Seri Haflin Nazri Aziz a évoqué le rôle fondamental de l'éthique familiale dans le développement de la perspicacité et de l'intelligence des femmes, en soulignant l'importance de la sagesse maternelle et de l'héritage culturel et éthique que les familles transmettent. Mme Eva Ye a mis l'accent sur le voyage de découverte de soi et de transformation que les femmes entreprennent, en surmontant les contraintes familiales par l'innovation et en faisant preuve de courage pour s'adapter au changement. Mme Grace SHI a encouragé les femmes à dépasser les frontières traditionnelles pour explorer de nouveaux territoires cognitifs, soulignant l'importance de l'évolution personnelle et les effets positifs qu'elle a sur la société.

Ce dialogue du MIT a mis l'accent sur la manière dont la famille façonne l'intellect et l'esprit des femmes, en soulignant l'importance d'un environnement nourricier, de la sagesse générationnelle et des modèles à suivre. Il a révélé un parcours de transformation, où le dépassement des limites familiales est considéré comme une voie de progrès personnel et sociétal. Les discussions ont souligné le rôle vital de la compréhension de l'impact de la famille sur le développement des femmes, en plaidant pour la sensibilisation et l'innovation afin de permettre aux femmes de dépasser les frontières traditionnelles et de contribuer à une société plus inclusive.

En favorisant la prise de conscience et en encourageant l'innovation, les femmes ont les moyens de suivre leur propre voie, de s'affranchir des limites traditionnelles et de contribuer à un monde plus inclusif et plus dynamique.

