À l'occasion du lancement dans 120 pays de sa nouvelle identité visuelle, inchangée depuis 14 ans, Pepsi® s'empare de lieux emblématiques dans le monde entier.

Pepsi® entre dans une nouvelle ère dynamique, avec un nouveau look et des expériences culturelles passionnantes dans le sport et la musique.

PURCHASE, N.Y., 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du premier grand rebranding de la marque depuis quatorze ans, la nouvelle identité visuelle de Pepsi® est aujourd'hui dévoilée à l'international, dans plus de 120 marchés. À cette occasion, des installations digitales arborant le nouveau logo globe de Pepsi® se sont élevées au-dessus de célèbres monuments du monde entier. L'objectif : présenter la nouvelle identité visuelle de Pepsi®, dont le « pulse » noir et bleu électrique fait entrer la marque dans une nouvelle ère.

À Londres, une installation digitale Pepsi est apparue près de l'O2 Arena, à l'est de la capitale anglaise, comme un clin d'oeil au soutien historique de la marque en faveur des événements musicaux. Depuis le téléphérique situé à proximité, on pouvait admirer une canette de Pepsi gonflable sortant de l'eau, puis un spectacle de drones lumineux formant une composition dynamique.

Un rassemblement de plus de 70 montgolfières, représentant un logo Pepsi géant, s'est invité dans le ciel de Varsovie, en Pologne, et dans celui d'Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Ailleurs dans le monde, Pepsi a offert des spectacles grandioses, notamment à Al-'Ula, en Arabie saoudite, sur le Nil, en Égypte, et à la grande roue Ain Dubaï, utilisant à chaque fois des technologies innovantes pour faire vivre aux consommateurs des expériences de pointe. Pendant ce temps, au Pakistan, une canette de Pepsi géante a atterri au Gaddafi Stadium pendant un match de cricket, pour le plus grand plaisir de la foule.

Le nouveau logo emprunte au passé de Pepsi tout en intégrant des éléments modernes, afin de créer une identité résolument actuelle et indéniablement Pepsi. La nouvelle palette de couleurs comprend du bleu électrique et du noir, qui apportent une touche contemporaine à la gamme classique de Pepsi, tandis que son « pulse » caractéristique évoque le pétillant de la boisson, battant au rythme de la musique, de la foule et de la culture. D'abord dévoilé aux États-Unis, le logo fait maintenant son apparition dans plus de 120 pays, grâce à différents points de contact client aussi bien digitaux qu'expérientiels ou commerciaux.

Ce lancement international marque l'entrée de Pepsi dans une nouvelle ère ambitieuse en matière de design, de storytelling et de partenariats. Pepsi continuera à faire avancer la culture en 2024 en offrant des expériences uniques, toutes profondément connectées aux passions des fans et à leur désir de vivre « Soif De Plus », la philosophie de la marque. Celle-ci soutient toute personne qui défie les conventions pour s'amuser, tout en célébrant la soif de découvertes et d'expériences inattendues.

Eric Melis, Directeur marketing monde, Boissons gazeuses sans alcool chez PepsiCo, a déclaré : « Nous voulions montrer comment Pepsi, grâce à ce changement d'identité visuelle, donne vie à sa plateforme Soif De Plus, qui incarne l'attitude et l'état d'esprit de notre audience cible, à la recherche permanente de nouvelles expériences. Il n'y a pas de meilleur moyen que ces installations iconiques pour illustrer la transformation de la marque. Nous avons toujours été une marque audacieuse qui défie les conventions, remet en question le statu quo et donne la priorité au plaisir. Notre nouvelle identité visuelle est audacieuse, moderne et emblématique. Nos fans retrouveront le même goût délicieux qu'ils adorent, avec encore plus d'expériences immersives et divertissantes dans la musique, le sport et la culture. »

« Dans le cadre du processus de design, nous avons demandé à des personnes du monde entier de dessiner le logo Pepsi. La plupart d'entre elles ont inclus le nom Pepsi dans le globe, ce qui est remarquable puisque le nom et le globe sont séparés depuis quatorze ans. Lorsque nous avons révisé notre identité visuelle, nous avons répondu à cet attachement profond à notre histoire et puisé dans cette nostalgie en ajoutant une touche résolument moderne. »

« L'année 2024 promet d'être palpitante, à commencer par le divertissement spectaculaire que nous allons proposer lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League en juin à Wembley, parmi bien d'autres surprises. »

Pepsi continue d'avancer à la vitesse de la culture, étanchant la soif des consommateurs pour des produits innovants et des collaborations marquantes. En 2024, les fans du monde entier devraient encore plus profiter des partenariats de Pepsi avec des ambassadeurs, parmi lesquels Baby Monster (Asie-Pacifique), Uraz Kaygilaroglu (Turquie) ou encore G.E.M., Dylan Wang et Leo Wu (Chine).

Soutenant toutes les personnes qui aspirent à sortir de leur zone de confort pour profiter de ce qu'elles aiment vraiment, Pepsi invite ses fans à rester à l'affût des nouvelles expériences inoubliables qui arriveront plus tard dans l'année.

1 mars 2024 à 07:10

