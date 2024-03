/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE/





MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec feront une annonce concernant le logement aux Îles-de-la- Madeleine.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine, pour l'événement.

Date : Le 1er mars 2024



Heure : 10 h 30 (HNA)



Lieu : 460, chemin Principal

Cap-aux-Meules (Québec)

G4T 1A1

