/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Quelle entreprise maîtrise le mieux le français au Québec?/





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invité.es à venir assister à La Dictée P.G.L. de la Francophonie 2024, à l'heure de l'intelligence artificielle, à laquelle plus de 100 entreprises participeront. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, en partenariat avec la CDPQ, HEC Montréal et Québecor, organise cette 3e édition dédiée aux entreprises.

Cet événement sera également l'occasion pour d'important.es actrices et acteurs du milieu des affaires au Québec d'échanger lors d'un panel sur les concepts clés de l'intelligence artificielle et d'analyser comment la technologie transforme le français des affaires au sein de nos organisations.

Des entreprises unies pour la valorisation de la langue française

La dictée se déroulera en deux temps, d'abord le 1er mars avec une première étape qui déterminera les finalistes qui auront l'honneur de concourir lors de la Grande finale du 22 mars à l'Édifice Hélène-Desmarais des HEC Montréal, en présence de Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Date : Vendredi 1er mars 2024



Lieu : Parquet de la CDPQ

1000, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 2B3

Webdiffusé en direct via ce lien .

Panel - Quand l'IA transforme le français des affaires

Le panel sera animé par Pierre-Olivier Zappa, porte-parole de la Dictée P.G.L. de la Francophonie.

Karl Blackburn , président et chef de la direction, Conseil du Patronat du Québec

, président et chef de la direction, Conseil du Patronat du Québec Ani Castonguay , première vice-présidente, Communications et cheffe de la marque, CDPQ

première vice-présidente, Communications et cheffe de la marque, CDPQ André d'Orsonnens, cofondateur, président du conseil et chef de la direction, Druide informatique

cofondateur, président du conseil et chef de la direction, Druide informatique Federico Pasin , directeur, HEC Montréal

, directeur, HEC Montréal Nicolas Trudel , directeur des communications, Office québécois de la langue française (OQLF)

Pour plus de détails , visitez la page dédiée à la Dictée P.G.L. de la Francophonie.

Heure :



10 h 30 à 11 h - Possibilités d'entrevues avec les panélistes

11 h à 11 h 50 - Occasion photo (Photo Ops) des panélistes

12 h à 13 h - Lecture et correction de la dictée et possibilités d'entrevues avec les panélistes

(jusqu'à 12 h 30)*

« La Dictée P.G.L. de la Francophonie est une initiative porteuse et rassembleuse qui démontre toute l'importance que la nation québécoise accorde à la langue française. Elle démontre aussi comment le français évolue au gré des nouvelles technologies, qui transforment et enrichissent notre patrimoine linguistique. L'intelligence artificielle introduit de nouveaux mots et concepts à notre vocabulaire, reflet que le français est une langue vivante en phase avec son temps. » affirme Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes de la Francophonie canadienne.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité. Au Canada, la Fondation est reconnue pour la Dictée P.G.L., événement signature de valorisation de la langue française. Dans une dizaine de pays d'Afrique et en Haïti, la Fondation est également reconnue pour ses projets en autonomisation socio-économique, en santé et sécurité alimentaire, en développement durable et en égalité des genres.

SOURCE Fondation Paul Gérin-Lajoie

1 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :