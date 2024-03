Walden Group, l'un des principaux acteurs de la logistique des produits de santé en Europe, entre officiellement sur le marché italien





L'objectif du groupe est de se positionner comme un acteur clé sur le marché italien et de continuer à renforcer l'offre de solutions logistiques pour ses clients dans toute l'Europe.



MILAN et PARIS, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Walden Group, l'un des principaux acteurs dans le domaine de la logistique des produits de santé en Europe, entre officiellement sur le marché italien après l'acquisition de deux sociétés italiennes XCM Healthcare, une société de logistique dédiée aux produits de santé, et Unitex, réseau du dernier kilomètre en température dirigée développé spécifiquement pour le transport des produits de santé, appartenant à la famille Marzano, fondatrice de la Farmacia S. Caterina, et de son PDG Gaetano Colella.

Avec une part de marché mondiale de 2.4% en termes de consommation de médicaments, l'Italie a toujours été au centre des préoccupations de Walden ; le haut niveau d'expertise dans le domaine de la R&D, en particulier dans le secteur de la biotechnologie, est l'une des principales raisons qui ont convaincu le groupe de prendre cette décision. En tant qu'acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et fournisseur de solutions de distribution, ces deux acquisitions se sont avérées essentielles pour pénétrer le marché italien.

L'Italie est le troisième pays européen où le groupe va étendre ses activités en un an, après les récentes extensions de ses activités transport en Roumanie et en Allemagne. Le groupe a de grandes ambitions pour l'avenir et d'autres projets sont déjà en cours de planification.

"Je suis ravi de cette acquisition ; nous partageons les mêmes valeurs et le même esprit d'entreprise avec la famille Marzano et le PDG Gaetano Colella. Cela a certainement été un élément clé dans la décision de rapprocher nos entreprises", déclare Stéphane Baudry, président du Groupe Walden.

Ces dernières années, la famille Marzano et le PDG Mr. Gaetano Colella ont développé Unitex, un solide réseau de transport pharmaceutique organisé autour de deux principaux hubs stratégiquement situés au nord (Milan) et au sud (Naples) de l'Italie, afin d'offrir une couverture nationale complète grâce à un réseau consolidé de vingt-quatre dépôts régionaux.

Le réseau sera intégré à Eurotranspharma, filiale de Walden spécialisée dans les solutions de transport pharmaceutique du dernier kilomètre, livre quotidiennement les pharmacies, hôpitaux, grossistes et autres professionnels de la santé dans neuf pays. Grâce à cette nouvelle acquisition, Eurotranspharma étendra sa présence à dix pays européens afin de fournir un service étendu et fiable à tous ses clients.

Eurotranspharma introduira ses services sur le marché italien en maintenant des normes de qualité élevées et des pratiques de distribution irréprochables ainsi qu'une traçabilité complète de ses livraisons.

Parallèlement, XCM Healthcare a développé une activité prometteuse en logistique pharmaceutique, qui sera renforcée par son intégration au sein de Movianto, entité du groupe Walden spécialisée dans les solutions logistiques pharmaceutique à valeur ajoutée, qui est déjà présente dans douze pays européens.

Movianto fournit des solutions complètes pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, garantissant un transfert fiable des produits du fabricant au patient. Son expertise s'étend notamment aux produits de santé sensibles tels que les biotechnologies, les vaccins et les diagnostics in vitro. En plus de la gestion logistique, l'entreprise propose des services à forte valeur ajoutée, tels que des solutions business comme l'Order to Cash et un laboratoire d'analyse dédia au contrôle de la qualité et de la conformité. Ces services couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet aux laboratoires de se concentrer uniquement sur leur coeur de métier.

"L'acquisition récemment réalisée marque la première étape de notre développement en Italie. Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes d'Unitex et de XCM pour commencer à mettre en oeuvre les solutions Eurotranspharma et Movianto en Italie. Je suis convaincu que nous obtiendrons des résultats exceptionnels, compte tenu de l'expertise des équipes d'Unitex et de XCM, combinée à notre présence européenne, qui contribue à une compréhension approfondie du marché mondial et à l'expérience de différents modèles d'organisation."

"Bien sûr, continuer à développer notre présence en Europe est une priorité, mais nous sommes une organisation flexible et toujours prête à saisir les opportunités. C'est pourquoi nous sommes prêts à nous développer partout où nous pouvons apporter de la valeur à nos clients et aux marchés de la santé, et cela notamment au-delà des frontières de l'Europe", conclut M. Baudry.

