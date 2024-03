LILYSILK, premier choix vestimentaire de Kelly Clarkson pour sa populaire émission-débat de jour





NEW YORK, le 1er mars 2024 /CNW/ -- LILYSILK , la plus importante marque mondiale de soie dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est devenue le choix vestimentaire par excellence de Kelly Clarkson en 2024 lorsqu'elle anime son émission-débat éponyme qui a lieu en journée, The Kelly Clarkson Show. La populaire chanteuse récipiendaire d'un prix Grammy a affiché une allure spectaculaire tout au long des mois de janvier et de février, apparaissant vêtue de plusieurs pièces élégantes de la marque LILYSILK, dont le chandail Solomon, la robe tricotée Vivi, le chemisier de style Georgette agrémenté de pois tissés, et la chemise de soie Amalfi.

Le 11 janvier, Kelly a impressionné l'auditoire avec sa prestation émouvante de Just Cause I Love You d'Avery Anna, parée de l'élégant chandail Solomon de la collection LILYSILK printemps 2023. Fait à 90 % de soie et à 10 % de cachemire, ce col roulé à manches courtes est délicat sur la peau et épouse les courbes du corps pour un look élégant.

Le 18 janvier, vêtu de la robe tricotée Vivi noire sophistiquée de LILYSILK et d'accessoires dorés, Kelly a interprété le classique Don't Let Go (Love) d'En Vogue. Cette robe épaules nues est faite de fils de soie filés et, combinée à la jupe plissée conçue avec la technique du tricot côtelé, crée une impression de fluidité.

Le 9 février, Kelly était de retour sur scène avec une interprétation fascinante de My Love Mine All Mine de Mitski, cette fois vêtue du chemiser Georgette agrémenté de pois tissés de la collection LILYSILK automne 2023. Ce chemisier particulièrement léger assure un ajustement confortable et une transparence subtile, tandis que les longues manches et les volants décoratifs sur la fermeture des boutons ajoutent une touche de légèreté et de fraîcheur.

Le 12 février, Kelly a livré une interprétation captivante de It Was A Sin de The Revivalists, vêtue d'un chemisier de soie rayé d'Amalfi de la collection LILYSILK printemps 2023, l'un des meilleurs vendeurs de la marque LILYSILK, dans un style semblable à celui de Jessica Alba et Emma Roberts . Le contraste entre le bleu marine classique et le blanc naturel des rayures verticales audacieuses fait ressortir la beauté d'un look éclatant et distinctif, traduisant un goût distingué en matière de mode.

« Voir nos créations prendre vie à l'émission The Kelly Clarkson Show a été une expérience exaltante. Kelly incarne l'attrait intemporel et l'éthique durable de nos créations, ce qui en fait la muse idéale pour LILYSILK », a commenté David Wang, PDG de LILYSILK. « C'est un grand honneur de voir nos produits mis en vedette sur une plateforme aussi importante, et nous avons hâte de continuer à motiver les gens à intégrer l'élégance de la soie et la conscience environnementale dans leur vie quotidienne. »

