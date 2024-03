Kyocera Document Solutions - Le tissu imprimé par l'imprimante textile à jet d'encre durable "FOREARTH" a été présenté comme un travail de collaboration par la marque de mode "ANREALAGE" lors de la Paris Fashion Week® Automne-Hiver 2024-25





Kyocera Document Solutions Inc. (Président : Hironori Ando, ci-après : Kyocera) a le plaisir d'annoncer qu'un travail de collaboration conçu et créé par M. Kunihiko Morinaga, un styliste et fondateur de la marque de mode japonaise "ANREALAGE", utilisant le tissu imprimé par l'imprimante textile à jet d'encre "FOREARTH" de Kyocera, a été annoncé lors de la présentation de la collection de prêt-à-porter féminin Automne-Hiver 2024-25 lors de la Paris Fashion Week. Cette présentation de collection a eu lieu à Paris, en France, du lundi 26 février au mardi 5 mars 2024. Le travail de collaboration avec Kyocera a été annoncé le mardi 27 février.

1. Contexte de cette collaboration

M. Kunihiko Morinaga a compris le concept de "FOREARTH", une imprimante textile à jet d'encre qui réduit considérablement la consommation d'eau, contribuant à résoudre des problèmes de longue date dans les industries textile et du vêtement, comme la pollution de l'eau liée à l'impression et les déchets résultant de l'élimination massive de tissus et vêtements excédentaires. Voilà comment cette collaboration a vu le jour.

2. Caractéristiques de l'imprimante textile à jet d'encre "FOREARTH"

1) Un concept sans eau

Réduit considérablement la consommation d'eau dans l'impression textile.

2) Une liberté de création

L'encre pigmentaire exclusive permet à la fois des impressions avec un toucher tout doux et une grande rapidité pour un large éventail de tissus.

3) Une liberté de lieu d'implantation

L'impression textile ne dépendant pas de ressources hydriques, elle permet des volumes de production optimisés et un choix de lieu de fabrication optimisé, elle contribue par ailleurs à la réduction des coûts logistiques, des délais et des stocks excédentaires.

3. Commentaire de M. Kunihiko Morinaga

Le thème de cette collection est l' "OBJET". J'ai recherché la place des vêtements pour les objets inanimés, pas pour les humains. Le défilé nous a emmenés dans le monde dans 100 ans, au 22e siècle.

Dans ce défilé, j'ai tenté d'exprimer le concept de FOREARTH de réduction de la consommation d'eau sous la forme de vêtements et ai présenté une robe représentant une goutte d'eau. J'ai été très impressionné par le fait que le tissu imprimé avec FOREARTH présentait une expression vibrante et haute définition, même avec peu d'eau, et que la douceur du tissu était conservée.

FOREARTH nous permet d'exprimer quelque chose qui était impossible auparavant, et cela est très important pour notre propre création en allant vers le futur, le 22e siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter ce site :

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/en/news/rls_2024/rls_20240229.html

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mars 2024 à 01:15

