Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ au Festival Folifrets Baie-James





QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 20 000 $ au Festival Folifrets Baie-James, qui a lieu à Chibougamau jusqu'au 9 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Véritable tradition hivernale de la région, le Festival Folifrets Baie-James accueille les adeptes de motoneige pour des randonnées à travers la forêt boréale durant les belles journées d'hiver. Les participants pourront entre autres prendre part à la Randonnée du président et à la course d'endurance, le Cross-country, en plus de se divertir au rythme de spectacles musicaux.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Je me réjouis de l'aide accordée par notre gouvernement à cet événement, qui permet aux citoyens et aux visiteurs de savourer pleinement les plaisirs hivernaux. Je félicite l'équipe organisatrice,?qui a su mettre sur pied des activités qui font briller nos industries événementielle et touristique. Voilà l'occasion idéale de passer de bons moments avec ses proches tout en profitant des attraits du tourisme hivernal dans le Nord-du-Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis déjà plusieurs années, le Festival Folifrets Baie-James fait partie des incontournables de l'hiver dans le Nord-du-Québec. En accueillant des centaines de participants, il contribue au rayonnement de la région et dynamise son économie. C'est avec fierté que le gouvernement y apporte son soutien. Bravo aux organisateurs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour assurer le succès de cet événement! »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

29 février 2024 à 22:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :