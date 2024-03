STEMCELL Technologies annonce la conclusion fructueuse d'un accord d'achat d'actifs passé avec SQZ Biotechnologies Company





STEMCELL Technologies a le plaisir d'annoncer avoir acquis la quasi-totalité des actifs de SQZ Biotechnologies Company (SQZ), une société de biotechnologie basée dans le Massachusetts connue pour sa méthode révolutionnaire d'introduction d'une variété de cargaisons thérapeutiques dans les cellules par l'application d'une pression (mécanoporation) plutôt qu'en utilisant l'électricité (électroporation).

Cette transaction, qui a été approuvée aujourd'hui par les actionnaires de SQZ, marque une nouvelle étape importante pour STEMCELL, la plus grande société canadienne de biotechnologie.

« Cette acquisition passionnante signifie que les instruments de STEMCELL pourront être utilisés dans l'administration de thérapies cellulaires pour guérir des maladies comme le cancer », a déclaré le Dr Allen Eaves, PDG de STEMCELL. « La transaction représente une réalisation importante pour STEMCELL et une victoire pour l'économie et le secteur des sciences de la vie du Canada, car cela va permettre le développement de thérapies cellulaires innovantes. »

Il s'agit de la deuxième acquisition de STEMCELL dans le secteur de la biotechnologie cette année. En janvier 2024, STEMCELL avait racheté Propagenix Inc., une société de biotechnologie basée dans le Maryland axée sur le développement de technologies permettant de nouvelles approches en matière de médecine régénérative.

Une fois la transaction SQZ approuvée, STEMCELL pu acquérir la quasi-totalité des actifs de SQZ, y compris l'ensemble de son portefeuille de plus de 400 brevets et marques, d'autres droits de propriétés intellectuelles telles que des droits d'auteur et des secrets commerciaux, des équipements exclusifs et sa licence principale octroyée par le Massachusetts Institute of Technology.

« Depuis ses débuts, la vision de SQZ est de transformer les résultats pour les patients en aidant à rendre les thérapies cellulaires qui changent la vie largement et rapidement accessibles, et nous sommes convaincus que STEMCELL peut faire de cette importante ambition une réalité à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Howard Bernstein, PDG par intérim de SQZ Biotechnologies.

En 2020, STEMCELL avait obtenu une licence exclusive sur les droits du portefeuille de brevets de SQZ pour développer et commercialiser le Système de transfection CellPoretm et les Kits de transfection CellPoretm connexes à des fins d'utilisation sur le marché de la recherche. Avec ce nouvel accord, STEMCELL sera en mesure de commercialiser exclusivement ces produits pour une utilisation sur tous les marchés, y compris le marché des applications cliniques.

« En 30 ans d'existence, STEMCELL est fière d'avoir développé des produits nécessaires à la recherche scientifique dans le monde entier. Aujourd'hui, grâce à la technologie et à l'expertise exclusive de SQZ, nous allons être en mesure d'élargir notre offre dans le domaine clinique et, à terme, d'aider les patients du monde entier », a poursuivi le Dr Eaves.

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche dans les sciences de la vie avec plus de 2?500 réactifs, outils et services spécialisés. STEMCELL propose des milieux de culture cellulaire de haute qualité, des technologies de séparation cellulaire, des instruments, des produits accessoires et des ressources pédagogiques qui sont utilisés par des scientifiques du monde entier effectuant des recherches sur les cellules souches, l'immunologie, le cancer, la médecine régénératrice et la thérapie cellulaire.

29 février 2024 à 22:00

