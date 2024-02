Manuvie organise une Journée des investisseurs en Asie





TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») organisera une Journée des investisseurs à Hong Kong et à Jakarta du 25 au 27 juin 2024.

L'événement comprendra des présentations sur la transformation de Manuvie, l'exécution de sa stratégie et les plans de croissance dans l'ensemble de ses secteurs d'exploitation, ainsi que des analyses poussées de certains marchés asiatiques. Les investisseurs institutionnels et les analystes de recherche pourront également participer à des séances de questions en direct.

Pour en savoir plus sur l'événement et pour manifester votre intérêt, rendez-vous à la page Relations avec les investisseurs sur le site Web de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

29 février 2024 à 17:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :