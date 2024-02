Plongez dans le froid : Canadian Geographic organise un événement caritatif Polar Plunge pour soutenir le podcast Explore





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une célébration audacieuse de l'esprit hivernal canadien, Canadian Geographic est ravi d'annoncer la troisième édition annuelle de l'événement caritatif Polar Plunge, qui se déroulera dans tout le pays les 3 et 4 mars 2023. Cet événement glacial invite les participants à faire un plongeon glacial pour une cause, afin de recueillir des fonds pour soutenir la baladodiffusion Explore de Canadian Geographic, animée par David McGuffin, ancien journaliste de la CBC et de NPR.

Les plongeurs se sont inscrits d'un bout à l'autre du pays, dans des provinces et territoires tels que la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, le Québec et le Nunavut. Ils plongeront dans les eaux glaciales de l'océan Arctique, de la rivière Saskatchewan Nord, de la rivière Bow, du Grand lac des Esclaves, du lac Ontario et du lac Meech, parmi les rivières, les lacs et les océans du pays.

L'événement caritatif Polar Plunge vise à combiner les sensations de l'hiver avec un engagement à préserver la beauté naturelle unique du Canada par le biais d'un journalisme indépendant. Parmi les plongeurs célèbres figurent le président honoraire de la Société géographique royale du Canada Perry Bellegarde, l'ancienne ministre fédérale de l'environnement et membre de la SGRC Catherine McKenna, les explorateurs et membres de la SGRC James Raffan et Laval St. Germain, les explorateurs en résidence de la SGRC Jill Heinerth et Mario Rigby, ainsi qu'un groupe important de plus de 30 participants de Cold Dip Calgary, en présence de la présidente de la SGRC et ancienne lieutenante-gouverneure de l'Alberta Lois Mitchell, au parc Bowness, à Calgary.

Détails de l'événement : CALGARY

Date : Dimanche 3 mars 2024

Heure : 12h30. Présentation des invités spéciaux et trempage à froid à 13h30.

Lieu : Bowness Park, Calgary

Contact : Rani-lill, bénévole de Cold Dip Calgary (403) 807-7651

Détails de l'événement : TORONTO

Date d'entrée en vigueur : Lundi 4 mars 2024

Heure : 11h00

Lieu : Parc Sir Casimir Gzowski (juste à l'ouest du parc Sunnyside ) réunion au mémorial Sir Casimir Gzowski (monument dans le parc)

(juste à l'ouest du parc ) réunion au mémorial Sir (monument dans le parc) Contact : Sarah Legault, VP Philanthropie, SGRC [email protected] (416) 277-4341

Les fonds recueillis lors de l'événement contribueront directement à la baladodiffusion Explore de Canadian Geographic, dont les épisodes bihebdomadaires avec les plus grands explorateurs du monde se classent fréquemment dans le top 10 des baladodiffusions Apple au Canada et dans le monde entier. L'événement caritatif Polar Plunge sert à rappeler l'importance de sauvegarder le riche patrimoine naturel du Canada pour les générations futures par le biais du magazine payant no 1 du Canada et de sa baladodiffusion la mieux cotée.

"Nous sommes ravis de participer à l'événement caritatif Polar Plunge, qui est une façon amusante et efficace pour les Canadiens de se rassembler pour soutenir le journalisme indépendant qui présente des entrevues avec plusieurs des plus grands leaders canadiens qui protègent la planète", a déclaré David McGuffin, animateur de la baladodiffusion Explore de Canadian Geographic. "Cet événement incarne l'esprit d'aventure et l'engagement envers la conservation qui définissent notre organisation.

L'immersion en eau froide, également connue sous le nom de plongée dans le froid, est une tradition dans plusieurs cultures à travers le monde. Elle est connue pour ses bienfaits sur la santé, notamment l'amélioration de la circulation, la diminution du stress et de la pression artérielle, le soulagement de la douleur et la prévention des maladies courantes. Elle est pratiquée en Amérique latine et dans les Caraïbes, par les peuples indigènes d'Amérique du Nord, au Japon, en Finlande et dans plusieurs pays nordiques.

L'inscription à l'événement caritatif Polar Plunge est maintenant ouverte en ligne, où les participants peuvent s'inscrire, créer des pages de collecte de fonds et en savoir plus sur l'événement. Canadian Geographic invite tout le monde à participer à cette aventure glaciale et à faire un geste pour un avenir plus vert.

À propos de Canadian Geographic :

Canadian Geographic est le premier magazine payant du Canada avec une portée de 4,2 millions de personnes en ligne et en version imprimée chaque mois. Canadian Geographic est publié sans interruption depuis 1929. C'est une source d'information fiable sur la géographie humaine et physique qui définit le Canada. La société mère de Canadian Geographic, la Société géographique royale du Canada, est l'une des plus anciennes organisations caritatives éducatives du Canada. Elle dispose d'un réseau de 27 000 enseignants qui utilisent ses ressources pédagogiques pour toucher 750 000 élèves dans tout le pays.

