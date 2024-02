NIQ renforce le pouvoir de ses clients et de ses partenaires avec le lancement d'une Division mondiale des médias





NIQ, le leader mondial de l'intelligence consommateurs, est heureuse d'annoncer le lancement de sa nouvelle Division des médias, une initiative stratégique visant à améliorer la valeur que les annonceurs tirent de leurs efforts de marketing et à permettre à nos partenaires de soutenir nos clients annonceurs. Cette initiative reflète l'engagement continu du NIQ à fournir à ses clients la vision la plus complète (the Full Viewtm) et à les aider à renforcer leurs capacités de marketing.

Lana Busignani, professionnelle chevronnée qui possède une expérience impressionnante dans la conduite de stratégies pour divers produits médiatiques, a été nommée à la tête de la Division mondiale des médias. Les vastes antécédents de Lana lui permettront de mener à bien cette initiative stratégique. Elle s'appuiera sur son expérience de sept ans chez Nielsen Media, où elle a travaillé en premier temps en tant que responsable de l'efficacité marketing mondiale, puis en tant que directrice générale des services médiatiques internationaux. Forte d'une grande expérience dans le domaine des études de marché, dont 15 ans passés chez IPSOS à la tête de la veille publicitaire mondiale, Lana est bien placée pour assurer le succès de la Division des médias de NIQ.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre Division des médias, qui témoigne de notre engagement à fournir aux clients la vision la plus complète ? the Full Viewtm. Cette initiative stratégique, qui unit les capacités de NIQ, de GfK et de MRI-Simmons, améliore la valeur pour le client et marque une étape charnière vers une industrie passionnante et dynamique », a déclaré Lana Busignani, directrice générale de la Division mondiale des médias de NIQ. « En tirant parti de nos forces collectives, nous façonnons un avenir dans lequel les entreprises pourront prendre des décisions éclairées en matière d'investissements et d'exécution marketing, et renforçons ainsi notre position de leader du secteur. »

La Division des médias s'attaquera à trois problèmes fondamentaux du secteur : définir la bonne audience pour les marques, répondre aux attentes de cette audience et veiller à ce qu'elle soit performante, en intégrant la puissance de NIQ, de GfK et de MRI-Simmons.

« Avec le lancement de la Division des médias sous la direction de Lana, nous sommes ravis de compléter la suite de services de NIQ », a déclaré Susan Dunn, directrice des recettes de NIQ. « Cette initiative stratégique permet d'harmoniser nos capacités et d'offrir aux clients une solution complète pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et unifiées dans le cadre de leurs activités de marketing. L'étendue de l'expérience et la vision stratégique de Lana s'alignent parfaitement sur notre engagement à fournir à nos clients la vision la plus complète (the Full View), et à renforcer la position de NIQ en tant que partenaire de confiance pour la réussite des entreprises. »

À propos de NIQ

NIQ (NielsenIQ) est le leader mondial de l'intelligence consommateurs, offrant la compréhension la plus complète du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK, et ce rapprochement entre deux leaders du secteur a permis d'obtenir une envergure mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la vision la plus complète ? the Full Viewtm.

Société du portefeuille d'Advent International, NIQ est présente sur plus de 100 marchés et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur NIQ.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :