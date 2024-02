Les premiers transporteurs FourKites enregistrent une croissance exceptionnelle au second semestre 2023





Principal fournisseur de visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement, FourKites a publié aujourd'hui sa Premier Carrier List (PCL) mondiale, reconnaissant la communauté croissante de courtiers, transporteurs et 3PL qui répondent aux normes les plus strictes d'excellence opérationnelle liée à la visibilité dans tous les modes de transport. Les transporteurs figurant sur la PCL de FourKites fournissent des données de haute qualité et cohérentes sur les expéditions, ce qui permet d'accélérer les délais d'exécution et d'optimiser les performances pour les expéditeurs comme pour les transporteurs.

Les dernières données de FourKites réaffirment l'importance de fournir aux clients une visibilité de premier ordre sur leurs expéditions, en soulignant la croissance exceptionnelle des membres de la Premier Carrier List. Les données de FourKites indiquent par exemple que les nouveaux transporteurs qui se sont qualifiés pour la PCL au second semestre 2023 ont vu leur volume d'expédition augmenter de 11 % d'un mois sur l'autre par rapport à la moyenne globale du réseau. Elles montrent en outre que les transporteurs figurant sur la PCL ont environ 4,5 fois plus de clients expéditeurs que les transporteurs qui n'y figurent pas. La PCL du second semestre inclut plus de 750 transporteurs, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport au premier semestre 2023. Le nombre de transporteurs de première classe offrant des services en Europe a notamment augmenté de 21 % depuis le premier semestre 2023.

« Nous sommes ravis de figurer sur la liste des meilleurs transporteurs de FourKites », déclare Stefan Barten, gestionnaire mondial de grands comptes chez Gebrüder Weiss GmbH, une société de transport de premier plan en Europe. « FourKites nous aide à passer moins de temps à gérer les tâches administratives et plus de temps à réserver du fret de qualité et bien rémunéré. »

« Chez Van den Bosch, nous pensons que l'importance des données réside dans leur accessibilité rapide et leur utilisation immédiate », déclare Twan Slits, directeur informatique chez Van den Bosch. « Avec l'aide de l'équipe FourKites, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des données précises en temps réel concernant la localisation de leurs expéditions et leurs heures d'arrivée prévues. Il s'agit d'un élément essentiel de nos solutions innovantes et pérennes en matière de chaîne d'approvisionnement, et nous sommes heureux de figurer sur la Premier Carrier List de FourKites. »

Les conclusions de la dernière PCL de FourKites vont de pair avec les premières indications d'une reprise du secteur du fret en 2024. Le Freight Sentiment Index de FreightWaves montre un optimisme prudent sur la reprise parmi les transporteurs, ainsi que de fortes améliorations d'une année sur l'autre dans les attentes de rentabilité à long terme. Récemment, DAT Freight & Analytics a également fait état d'une augmentation de 61 % du taux de chargements par camions de décembre 2023 à janvier 2024, ce qui est généralement interprété comme un signe avant-coureur de changements tarifaires imminents.

« Il se peut que nous soyons en train d'observer le creux du marché du fret », déclare Jason Eversole, vice-président des solutions de services professionnels chez FourKites. « Tandis que les transporteurs et les courtiers sortent d'un marché difficile en se tournant vers l'avenir, il est important de noter que les expéditeurs ont également évolué et changé leurs attentes pendant cette période. Au cours des 18 derniers mois, les expéditeurs ont été en position de force et ont exigé de la visibilité. De nombreux transporteurs se sont adaptés pour répondre à ces attentes en matière de qualité de suivi et de service afin de survivre, et la visibilité est devenue plus importante que jamais. Avec la reprise du marché, les transporteurs qui apportent de la valeur en fournissant de la visibilité seront les mieux placés pour remporter des contrats avec des expéditeurs de haute qualité et pour se développer. »

La nouvelle Premier Carrier List de FourKites est accessible ici, où les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en fonction des capacités des transporteurs, des modes de transport, des zones géographiques desservies et d'autres critères pertinents.

À propos de FourKites

FourKites®, plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, permet aux dirigeants d'entreprise de bénéficier d'une visibilité complète sur les transports, les dépôts, les entrepôts, les magasins et bien plus encore. En suivant plus de 3,2 millions d'expéditions par jour parmi le trafic routier, ferroviaire, maritime, aérien, des colis et sur le dernier kilomètre, et atteignant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un apprentissage automatique puissant pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 des marques les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 premières CPG et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

29 février 2024 à 15:30

