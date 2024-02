Huawei Liu Kang : adopter la 5.5G pour libérer les dividendes de l'industrie





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /CNW/ - Au cours du salon MWC 2024 à Barcelone, Liu Kang, président du service Marketing et solutions de ventes des TIC, a prononcé un discours intitulé « Embracing 5.5G to Unleash Industry Dividends » dans le cadre de la conférence « 5G Advanced : Completing the Enterprise Opportunity ». Liu Kang a déclaré que la technologie 5G est devenue incontournable pour la numérisation de l'industrie et que sa mise à niveau à la 5.5G devrait permettre d'accroître les capacités du réseau de 10 fois. Selon lui, cela incitera les industries à accélérer la transformation numérique intelligente et à libérer davantage les dividendes de l'industrie.

Soutenus par les caractéristiques clés de la 5.5G, comme la liaison descendante de 10 Gb/s, la liaison montante de 1 Gb/s, le réseau déterministe, la prise en charge de 100 milliards de connexions de l'IdO (Internet des objets) et l'intelligence native, les opérateurs peuvent fournir aux utilisateurs d'entreprise de meilleurs services de connectivité et un plus large éventail de services intégrés des technologies de l'information (TIC). De tels services soutiendront efficacement les processus de production de base des entreprises et permettront le raccordement de tous les scénarios et un transport intelligent plus fiable, accélérant ainsi le développement social et économique.

Fournir de meilleurs services de connectivité pour améliorer la connectivité des PME

Soutenu par la 5.5G, l'accès fixe sans-fil (FWA) continuera d'évoluer vers le FWA² avec une latence faible de 20 ms et une fiabilité élevée. Les exploitants remplaceront les liaisons hertziennes et les lignes de cuivre basse vitesse par de meilleurs services de connectivité, prolongeant les services FWA du domicile aux scénarios d'entreprise, améliorant la connectivité des PME et maximisant la valeur du réseau.

Offrir un plus large éventail de services TIC intégrés pour accélérer la numérisation de l'industrie

Grâce à ses capacités améliorées, la 5.5G offre des vitesses garanties de 300 Mb/s et une latence de 20 ms à une fiabilité de 99,999 %. De plus, en répondant aux demandes supplémentaires de l'industrie, comme le réseautage, l'informatique, l'informatique en nuage et l'IdO, la technologie 5.5G créera des capacités multipliées pour les industries, ce qui favorisera la numérisation et l'automatisation d'un plus grand nombre de scénarios d'application à l'avenir.

Fournir un soutien efficace aux processus de production de base des entreprises afin d'accroître l'efficacité de la production

La 5.5G permet des taux de liaison ascendante jusqu'à 1 Gb/s, une latence aussi faible que 4 ms et une fiabilité élevée atteignant 99,999 %. Ces capacités peuvent soutenir efficacement les processus de production de base des entreprises, améliorant considérablement leur efficacité de production. Dans le cas des mines de charbon par exemple, de nombreuses mines souterraines ont un front de taille entièrement mécanisé de plus de 100 mètres. Grâce à la très grande capacité de liaison montante de la 5.5G, plus de 100 caméras haute définition peuvent être déployées pour de la diffusion vidéo en temps réel, et l'IA peut être utilisée pour le montage de vidéos panoramiques à partir de fronts de taille entièrement mécanisés. Cette solution minière intelligente à base de 5.5G permet de suivre clairement toutes les opérations souterraines. C'est ainsi que la technologie 5.5G peut contribuer à la sûreté et à la sécurité des mines souterraines.

S'adapter aux exigences de l'IdO dans tous les scénarios pour accélérer le développement d'un marché de 100 milliards de connexions de l'IdO

Les améliorations de la 5.5G peuvent être observées dans des domaines comme la bande passante en liaison montante, la latence, le positionnement et l'étiquetage passif, qui peuvent répondre aux exigences de l'IdO dans tous les scénarios. La baisse du coût des dispositifs RedCap et des appareils passifs de l'IdO pousse le marché de l'IdO à prendre de l'expansion plus rapidement et à tendre vers les 100 milliards de connexions de l'IdO.

Permettre la collaboration véhicule-route pour améliorer la sécurité routière et l'efficacité de la gestion de la circulation

À la fin de 2023, le nombre de véhicules connectés à l'échelle mondiale avait atteint les 350 millions. La solution 5.5G Macro Sites permet d'offrir une faible latence de 20 ms et une fiabilité élevée de 99 %, accélérant ainsi la collaboration véhicule-route pour améliorer la sécurité routière et l'efficacité de la gestion de la circulation. Cette solution a été mise à l'essai de bout en bout à Shanghai et devrait améliorer l'efficacité de la gestion du trafic de 30 % et réduire de 20 % le temps de déplacement moyen. Liu Kang fait remarquer que les partenariats étroits avec l'industrie sont essentiels pour tirer parti des avantages de la 5.5G. Huawei s'engage à travailler avec des partenaires de l'industrie et de l'écosystème pour explorer les applications variées de la technologie 5.5G, et lancer une nouvelle ère d'interconnexion intelligente dans les applications industrielles. Cela permettra à tous les participants de bénéficier du développement de la 5.5G et de bénéficier d'un succès partagé.

