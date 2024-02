La PI NPU de VeriSilicon est intégrée dans plus de 100 millions de puces IA dans le monde entier





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante avec l'intégration de sa PI de processeur de réseau neuronal (NPU) dans plus de 100 millions de puces compatibles avec l'IA dans 10 secteurs d'application majeurs à travers le monde, y compris l'Internet des objets (IoT), les technologies portables, les télévisions intelligentes, la domotique, la vidéosurveillance, les serveurs, l'électronique automobile, les smartphones, les tablettes et les soins de santé intelligents. En tant que leader mondial de l'IA/des NPU intégrés au cours des sept dernières années, la PI NPU de VeriSilicon a été intégrée avec succès dans 128 SoC d'IA fournis par 72 détenteurs de licence dans ces segments de marché variés.

La PI NPU de VeriSilicon est un processeur d'intelligence artificielle haute performance conçu avec une architecture programmable et évolutive à faible consommation d'énergie. Elle peut être facilement configurée pour répondre aux exigences des détenteurs de licence en matière de taille de puce et de budget énergétique, ce qui en fait un moteur d'accélération de réseau neuronal rentable. Cette PI est également livrée avec un kit de développement logiciel (SDK) complet et mature prenant en charge tous les principaux cadres d'apprentissage profond, ce qui garantit un déploiement rapide des produits sur le marché.

La dernière PI NPU de la série VIP9000 de VeriSilicon offre des capacités de traitement évolutives et performantes pour les réseaux neuronaux transformateurs et convolutifs (CNN). Associée aux kits d'outils Acuity, cette PI puissante prend en charge l'ensemble des principaux frameworks, y compris PyTorch, ONNX et TensorFlow. Elle intègre en outre des technologies de quantification et de compression 4 bits pour répondre aux contraintes de bande passante, facilitant ainsi le déploiement de contenus générés par l'IA (AIGC) et d'algorithmes LLM (grands modèles de langage) tels que Stable Diffusion et Llama 2 sur des dispositifs intégrés.

Grâce à la technologie FLEXA® de VeriSilicon, la série VIP9000 peut être intégrée de manière transparente au processeur de signal d'image (ISP) et aux encodeurs vidéo de VeriSilicon pour former des sous-systèmes AI-ISP et AI-Video à faible latence sans nécessiter de mémoire DDR. Elle peut être personnalisée pour équilibrer le coût et la flexibilité dans des environnements à faible consommation d'énergie et à faible encombrement dans des applications profondément intégrées.

« La capacité d'IA est désormais un élément essentiel de chaque appareil intelligent dans différentes applications, allant des MCU aux processeurs d'application haute performance. En nous appuyant sur notre expertise en matière de processeurs graphiques (GPU), nous avons conçu des PI de processeur NPU à faible consommation d'énergie, programmables et évolutifs, capables de gérer divers types de réseaux neuronaux et de tâches de calcul au sein même du NPU. Une telle efficacité, combinée à un trafic de données minimisé, constitue un élément clé pour les appareils intelligents intégrés », déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon. « Avec les progrès rapides de l'IA, nous avons atteint un niveau de raisonnement semblable à celui de l'homme qui ouvre la voie aux assistants humains intelligents. VeriSilicon tire parti de ses capacités de calcul de l'IA à haute efficacité et de sa vaste expérience dans le déploiement de plus de 100 millions de puces compatibles avec l'IA pour apporter des capacités AIGC de niveau serveur aux dispositifs intégrés. »

