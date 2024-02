Aqara présente un plafonnier intelligent pour l'éclairage quotidien et l'éclairage d'ambiance





Aqara, un fournisseur de premier plan de solutions pour la maison intelligente, est ravie d'annoncer l'extension de sa gamme de produits d'éclairage intelligent avec l'introduction du plafonnier T1M. Ce luminaire intelligent mélange harmonieusement des lumières blanches rayonnantes à un anneau dégradé coloré, pour un éclairage quotidien et un éclairage d'ambiance. Le plafonnier T1M est disponible sur les boutiques Amazon d'Aqara en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et en Europe (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni) ainsi que chez certains détaillants Aqara à travers le monde*.

Conçu pour des pièces allant de 5 à 20 mètres carrés, ce plafonnier offre une solution d'éclairage polyvalente. Avec un spectre allant des blancs chauds aux blancs froids (2700 de 6500 K) associé à un nombre impressionnant de 16 millions de couleurs, les utilisateurs peuvent créer sans effort l'ambiance parfaite pour chaque humeur ou occasion. En outre, son anneau RVB réglable indépendamment favorise son intégration transparente dans les expériences holistiques de la maison intelligente, permettant aux utilisateurs de recevoir visuellement des notifications ou des alertes lorsqu'un changement survient à l'intérieur de leur maison, par exemple lorsque quelqu'un appuie sur une sonnette Aqara ou déclenche un système de sécurité armé. Pour les personnes malentendantes, le plafonnier T1M peut être associé à des systèmes d'alarme de sécurité intelligents pour ajouter des alertes visuelles personnalisées, améliorant encore la sécurité et la commodité pour les utilisateurs.

Comme les autres appareils de la ligne Zigbee d'Aqara, le plafonnier T1M prend en charge Matter et d'autres plateformes majeures, comme Apple Home (y compris l'éclairage adaptatif pour les utilisateurs de HomeKit), Amazon Alexa et Google Home, via un hub* Aqara compatible. Sa vaste compatibilité en fait un complément évolutif pour tous les espaces. Le plafonnier consomme peu d'énergie en mode veille grâce au protocole Zigbee économe en énergie, tout en servant de répéteur au réseau Zigbee, ce qui améliore la portée et la réactivité du réseau. Zigbee garantit également que l'automatisation locale reste fonctionnelle même lorsque le plafonnier est déconnecté d'Internet. Conçu pour l'excellence, le T1M présente un indice de rendu des couleurs de 90 Ra pour des teintes plus vraies que nature, et il a fait l'objet des tests rigoureux pour garantir une durée de vie de 50?000 heures.

S'appuyant sur le succès du ruban LED T1, le plafonnier T1M représente le dernier ajout à la gamme de lampes intelligentes d'Aqara, renforçant l'engagement de l'entreprise à créer l'expérience ultime en matière de maison intelligente. La lumière intelligente faisant partie intégrante d'une maison véritablement intelligente, le T1M s'harmonise avec d'autres appareils Aqara pour améliorer la vie quotidienne. Par exemple, le T1M peut être couplé avec des capteurs de présence ou de mouvement pour assurer un éclairage automatisé, permettant de réduire le gaspillage d'énergie. De plus, en associant le T1M à un interrupteur d'éclairage Aqara, qui dispose d'un mode sans fil, les utilisateurs peuvent profiter de la familiarité du contrôle traditionnel de l'éclairage, tout en préservant la sophistication de la fonctionnalité intelligente du plafonnier.

Pour plus d'informations sur le plafonnier T1M, veuillez consulter notre site web.

* La disponibilité du produit peut varier d'un canal de distribution à l'autre et peut faire l'objet d'une mise à jour en permanence. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel auprès du ou des détaillants régionaux.

** La compatibilité du plafonnier T1M avec Matter nécessite un hub Aqara compatible Matter (par exemple le Hub M2, le Hub M1S/M1S Gen 2, le Hub E1, ou le Hub Camera G3) et il se peut qu'il soit en version bêta au moment de son lancement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 11:25

