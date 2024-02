TECNO présente deux modèles de mini-PC au MWC24 de Barcelone : le MEGA MINI Gaming G1, plus petit mini-PC de jeu à refroidissement par eau du secteur, qui redéfinit les normes





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /CNW/ - TECNO, une marque mondiale de technologie innovante, a de nouveau participé au Mobile World Congress (MWC) 2024 de Barcelone et y a dévoilé ses deux produits mini-PC pour lesquels elle a reçu le prix « BEST OF MWC » des médias de haute technologie -- le modèle MEGA MINI Gaming G1, qui dote le plus petit format mini-PC de jeu du refroidissement par eau, et le modèle MEGA MINI M1, qui offre une solution d'ordinateur de bureau de poche, deux premières mondiales. Associé à la dernière version de lunettes AR de TECNO, le MiniPC peut obtenir un écran plus grand pour une productivité accrue et une expérience de jeu plus immersive.

TECNO révolutionne les mini-PC de jeu avec le tout premier MEGA MINI Gaming G1 à refroidissement par eau au monde

TECNO présente le MEGA MINI Gaming G1 de TECNO, le premier mini-PC de jeu à refroidissement par eau au monde doté d'une carte graphique dédiée. Le MEGA MINI Gaming G1, composé de matériaux de pointe et doté d'un système de refroidissement, intègre la dernière génération de processeurs de jeux et de puissantes unités de traitement graphique dédiées. Il comprend un système de refroidissement par eau visible, capable de réduire la chaleur et d'accroître les performances. Il est alimenté par le processeur IntelMDCoreMC Ultra et par un processeur de jeu I9-13900H de 13e génération ultra-performant disponible en option, avec la fonction Turbo Boost permettant d'atteindre jusqu'à 5,4 GHz. Associé à une mémoire vive DDR5 de 32 Go et à un disque SSD de 1 To, il prend en charge la mémoire SO-DIMM à double rangée pour une configuration extensible. Il prend également en charge le réseau sans fil WiFi6E et la sortie universelle à haute vitesse Thunderbolt 4. Il comprend aussi une interface Oculink pour étendre la connectivité des cartes graphiques externes. Il est équipé d'un mini-écran d'affichage sur le corps, permettant une surveillance en temps réel des informations de chargement en temps réel. Le MEGA MINI Gaming G1 est également conçu avec un corps métallique avec des lumières éclatantes, très attrayant pour les utilisateurs de jeux.

TECNO MEGA MINI M1 : Solution d'ordinateur de bureau de poche

TECNO MEGA MINI M1 est un cube petit, mais puissant de seulement 0,38 L et 445 g avec un corps complet en méta aluminium de première qualité, qui offre un haut rendement pour simplifier votre configuration de bureau. Libérez jusqu'à 45 W de performance grâce au processeur de 13e génération Intel®Coretm pour accélérer les choses. Le processeur graphique Intel@lris Xe en option permet de créer des images visuellement époustouflantes et de décoder le moteur des multiples flux vidéo 4k. Il dispose d'une mémoire DDR4 de 16 Go et prend en charge la mémoire SO-DIMM à double rangée pour une extension maximale de 32 Go, ce qui se traduit par une amélioration significative des performances. Il comporte également 13 ports une infinité de scénarios et permet l'ajout de multiples dispositifs externes, ce qui améliore considérablement la polyvalence du produit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350211/MEGA_MINI_Gaming_G1_MEGA_MINI_M1_TECNO_AR.jpg

29 février 2024 à 11:03

