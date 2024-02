Mastercard et MTN Group Fintech s'allient pour accélérer le développement de l'écosystème des services financiers mobiles à travers 13 marchés en Afrique





Mastercard et MTN Group Fintech ont signé un accord multi-marché, marquant le début d'une nouvelle ère de collaboration destinée à connecter des millions de personnes et de petites entreprises à travers l'Afrique grâce à des outils numériques pour effectuer des transactions financières sécurisées depuis les appareils mobiles, élargissant ainsi l'accès aux avantages d'une économie sans numéraire.

Le partenariat utilisera la technologie de pointe et les capacités de Mastercard pour soutenir l'ambition de MTN de s'ériger en principal fournisseur de solutions technologiques et accélérer le développement de sa plateforme fintech en Afrique pour les commerçants et les consommateurs. Cela fait suite à l'accord récent entre Mastercard et MTN pour une participation minoritaire dans le capital de MTN Group Fintech, la branche fintech du géant sud-africain des télécommunications et opérateur de réseaux mobiles MTN Group - qui s'est conclu ce mois-ci.

Grâce à la base globale comptant plus de 290 millions d'abonnés et 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels du portefeuille électronique MoMo (Mobile Money) de MTN, l'accord aura un impact sur 13 marchés en Afrique, notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le royaume d'Eswatini, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, la République du Congo, la République de Guinée, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Zambie.

Commentant cet accord, Amnah Ajmal, vice-présidente exécutive du développement des marchés pour la region EEMEA chez Mastercard a déclaré : « Notre stratégie d'innovation est fondée sur la collaboration. Nous sommes fiers de ce partenariat avec MTN qui permettra le commerce numérique pour des millions de personnes en Afrique. D'ailleurs, les solutions d'argent mobile (MoMo) peuvent être très avantageux pour les PME, permettant leur croissance grâce à des opérations commerciales transparentes, à un taux d'acceptation plus large des paiements, à un accès à un crédit abordable et à des outils numériques sécurisés. »

L'Afrique compte plus de 1,3 milliard d'habitants, dont 43 % seulement sont bancarisés ; plus de 90 % des paiements et des transactions sont effectués en espèces. Et sur l'ensemble de la population, 45 % des adultes possèdent un compte d'argent mobile. Au cours des cinq dernières années, Mastercard et MTN ont travaillé main en main pour soutenir plusieurs programmes d'argent mobile à travers l'Afrique, aidant les gens à effectuer des paiements via des plateformes mondiales, élargissant ainsi l'accès de davantage de personnes au système dominant des services financiers.

Pour sa part, Serigne Dioum, PDG du groupe MTN Fintech a déclaré : « Lorsqu'on partage une vision commune ? dans ce cas, apporter l'accès, le progrès, l'inclusion financière et la prospérité aux populations ? le partenariat n'est qu'une simple aspiration à l'atteindre. Nous avons hâte de travailler avec Mastercard, qui s'avère être un partenaire ambitieux, engagé également à autonomiser d'un plus grand nombre de personnes et d'entreprises grâce à la collaboration pour faire évoluer des applications de premier ordre, permettre des expériences utilisateur supérieures, des transactions sécurisées, des transferts de fonds sécurisés, de nouveaux cas d'utilisation et une acceptation élargie des paiements ».

Cette collaboration permettra de renforcer l'infrastructure locale des paiements numériques, à soutenir l'expansion potentielle future des transactions et à favoriser l'inclusion financière grâce à un meilleur accès aux actifs.

Permettre l'accès global pour les détenteurs des portefeuilles MoMo

Une carte d'accompagnement Mastercard virtuelle et physique sera ajoutée à chaque portefeuille MoMo, permettant l'accès des utilisateurs à plus de 100 millions de points d'acceptation à travers le monde, permettant ainsi à MTN de se développer à l'international.

Grâce à cet accès, Mastercard fournira également ses solutions de cybersécurité pour protéger les opérations de MTN dans le but de renforcer la confiance et la fidélité des clients.

Accorder aux PMEs les meilleurs moyens d'accepter des paiements

Cette collaboration fournira aux PMEs des solutions d'acceptation des paiements, telles que SME-in-a-Box de Mastercard, une solution de paiement à faible coût qui permet aux propriétaires de petites entreprises de mettre leurs activités en ligne et d'accepter une gamme de paiements numériques de leurs clients.

Les propriétaires de PME pourront désormais accéder à des solutions leur permettant de mettre en place une vitrine électronique où les clients accèdent au site e-commerce, y compris l'activation du code QR, les solutions d'acceptation de cartes sans contact Tap on Phone, et l'acceptation des cartes numériques. Toutes ces solutions visent à améliorer encore l'expérience client, réduire les coûts et d'ouvrir de nouvelles voies à la croissance et l'innovation.

Élargir la portée des solutions de transfert de fonds

Ce partenariat fournira également aux consommateurs une portée élargie pour les services de transfert de fonds d'argent mobile, localement en Afrique et à l'étranger. La demande pour les services de virement de fonds à l'international ne cesse d'augmenter, avec plus de 2 milliards de dollars de transactions traitées quotidiennement, soit l'équivalent de plus de 40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne. Les envois de fonds internationaux effectués via les portefeuilles d'argent mobile ont augmenté de 65 % d'une année sur l'autre en 2020 pour atteindre environ 1 milliard de dollars, sans aucun signe de ralentissement.

Mastercard s'engage à travailler en réseau avec de nombreuses sociétés télécoms à travers le continent et dans le monde, pour faire de l'inclusion financière une réalité. L'entreprise s'est également fixée pour objectif de faire entrer un milliard de personnes et 50 millions de micro-entreprises et de petites entreprises dans l'économie numérique d'ici 2025. Le travail visant à fournir aux clients (consommateurs et PMEs) de MTN des solutions, des plateformes et des outils simples et sécurisés reflète les efforts exercés pour atteindre cet objectif.

À propos de Mastercard (NYSE : MA) www.mastercard.com

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

À propos du Groupe MTN

Lancé en 1994, le groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, dont la vision claire est d'offrir à ses clients un nouveau monde numérique audacieux. Nous sommes inspirés par notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne et connectée. Le groupe MTN est coté à la bourse de valeurs JSE en Afrique du Sud sous le code action "MTN". Notre stratégie est la suivante : Ambition 2025 : Des solutions numériques de pointe pour le progrès de l'Afrique.

À propos de MTN Group Fintech

MTN Fintech, la branche fintech de la société télécoms sud-africaine MTN Group, se consacre à révolutionner les services financiers mondiaux grâce à des solutions technologiques numériques innovantes. Tirant parti de la vaste portée et de l'expertise de MTN dans le domaine des télécommunications, MTN Fintech s'engage à promouvoir l'inclusion financière pour tous et à autonomiser les communautés en Afrique. En mettant l'accent sur les services financiers mobiles pionniers, les paiements numériques, le commerce électronique, l'assurance à court terme et les capacités de transfert de fonds, MTN Fintech s'efforce d'établir des écosystèmes financiers transparents, accessibles et sécurisés qui façonnent l'avenir de la finance numérique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source : AETOSWire

29 février 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :