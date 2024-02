Appel à Recycler et Greentec élargissent leur partenariat afin de soutenir la croissance du recyclage de piles et batteries en Ontario





TORONTO, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et Greentec, un leader dans le domaine de la logistique inverse et des solutions de recyclage pour les déchets électroniques en fin de vie, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont signé une entente élargie visant à augmenter les capacités de l'Ontario en matière de tri de piles et batteries. Ce partenariat stratégique optimisera les efforts de recyclage de piles et batteries dans la province et améliorera l'ensemble de l'infrastructure de recyclage du Canada.



Dans le cadre de l'entente élargie, l'installation de Greentec à Cambridge (Ontario) fournira des services de tri de piles et batteries à Appel à Recycler à compter de mai 2024. Cette initiative appuiera davantage les efforts de collecte et de recyclage de piles et batteries d'Appel à Recycler en Ontario, où le programme agit à titre du plus important organisme de responsabilité des producteurs (ORP). De plus, elle permettra de réduire les coûts et l'impact environnemental du programme tout en maximisant l'efficacité opérationnelle.

En 2023, le programme d'Appel à Recycler a connu une croissance exceptionnelle de 58 % dans sa collecte de piles et batteries usagées en Ontario. Grâce à l'ajout de Greentec comme son troisième partenaire de tri dans la province, Appel à Recycler est en mesure d'assurer que le volume croissant de piles et batteries usagées collecté en Ontario soit exclusivement trié dans la province. En plus de réduire le transport des piles et batteries usagées et les émissions de carbone, cette approche soutient également l'économie locale et l'écosystème de gestion des déchets de la province alors qu'Appel à Recycler continue de renforcer la croissance du programme.

« Cette expansion de notre partenariat avec Greentec marque une autre étape importante de l'engagement d'Appel à Recycler à augmenter davantage les capacités de recyclage de piles et batteries au Canada, a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. Ensemble, nous réduisons non seulement l'empreinte environnementale et augmentons la capacité de l'écosystème du recyclage de piles et batterie ici en Ontario, mais nous continuons également à exploiter notre solide infrastructure qui privilégie l'économie circulaire à l'échelle du pays. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Appel à Recycler et de renforcer les capacités de recyclage des piles et batteries au Canada, déclare Tony Perrotta, PDG de Greentec. Notre engagement envers la durabilité environnementale est parfaitement aligné avec la mission d'Appel à Recycler. Ensemble, nos efforts optimiseront les services de tri de piles et batteries, réduiront l'impact environnemental et contribueront à la croissance de l'économie circulaire. Cette collaboration témoigne de notre dévouement commun à créer un avenir plus écologique et plus durable pour le Canada. »

Le recyclage de piles et batteries est un élément essentiel des efforts du Canada en matière de recyclage et de gestion des déchets, protégeant l'environnement grâce au détournement des piles et batteries des sites d'enfouissement et à la récupération de leurs précieux composants qui sont réutilisés dans le cadre d'une économie circulaire solide. Le programme Appel à Recycler soutient le détournement des déchets et la durabilité partout au Canada par la collecte et le recyclage des piles et batteries à usage domestique de 5 kg ou moins ainsi que les nouveaux segments qui incluent les piles et batteries de transport électrique alimentant les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L'organisation opère des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d'Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu'un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d'excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d'établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos de Greentec

Greentec est une entreprise certifiée en solutions liées au cycle de vie des TI. Elle veille à l'élimination des données informatiques en toute sécurité et à la remise à neuf et au recyclage des appareils électroniques. L'entreprise, qui a démarré ses activités en 1995, compte maintenant plus de 95 membres d'équipe et utilise une technologie exclusive pour ramasser et recycler les déchets électroniques. Partisane de l'économie circulaire, l'entreprise croit que les ressources doivent être utilisées le plus longtemps possible. Pour y parvenir, il faut extraire la valeur maximale des appareils électroniques et ensuite les recycler pour assurer la sécurité des données privées et garder notre planète exempte de déchets. Experte en élimination des actifs informatiques (ITAD), Greentec récupère les équipements informatiques obsolètes ou mis hors service de manière sécuritaire et responsable.

Contact

Call2Recycle Canada

Charles-Antoine Dubois, Bilingual Corporate Communications Manager

Email: [email protected] | Mobile: 647-464-7381



Greentec

Brittany Bortolon, Email: [email protected], Phone: 519-994-6863

29 février 2024 à 11:00

