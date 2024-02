Le nouveau système de jetting PICO® Nex?stm, un lien innovant entre le dosage de fluides et l'efficacité de l'industrie 4.0





Nordson EFD, une filiale Nordson (NASDAQ : NDSN) et principal fabricant de systèmes de dosage de fluides de précision, présente le système de jetting PICO Nex?s qui vient révolutionner l'efficacité du jetting.

Pour la plupart des machines de production automatisées, les contrôleurs de jetting standard sont montés sur un panneau situé loin du point de dépose, ce qui ne facilite pas le réglage et le contrôle des paramètres de dosage pour l'utilisateur. Le contrôleur de jetting PICO Nex?s élimine cette difficulté. Sa construction compacte, sur rail DIN 24V, permet de le monter facilement à l'intérieur d'une armoire existante, ce qui économise un espace précieux à proximité du système automatisé. Il s'adapte particulièrement bien aux installations à plusieurs valves où l'espace de la machine est limité.

PICO Nex?s est un contrôleur utilisant les protocoles industriels Ethernet standards comme PROFINET® et EtherNet/IPtm pour communiquer avec votre contrôleur logique programmable (PLC) ou d'autres contrôleurs d'usine. Cela permet aux fabricants de contrôler plusieurs systèmes de jetting par le biais d'une interface homme-machine (IHM) au point de dépose.

Son interface Web intuitive simplifie la configuration, la programmation et la surveillance. Il suffit de régler le cycle, l'impulsion, la fréquence, etc. pour obtenir un contrôle en temps réel. Un historique des paramètres de dépose peut être stocké pour un contrôle optimal de la qualité.

« PICO Nex?s est le coeur de la connectivité. Tout tourne atour des connexions. C'est ce que fait PICO Nex?s. Il se connecte à la valve de jetting Pulse. Il se connecte à l'automatisation de l'usine. Il se connecte aux commandes du processus de jetting. Il se connecte à la machine. Et il connecte l'opérateur de la machine via l'IHM pour des informations de fabrication en temps réel, permettant un processus de production axé sur les données, et de meilleurs rendements et une efficacité de production accrue ». a déclaré Claude Bergeron, responsable de la ligne de produits PICO, Nordson EFD.

Pour plus d'informations, consultez Nordson EFD à l'adresse suivante nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd, par e-mail à l'adresse suivante [email protected], ou appelez le +1 401.431.7000 ou le 800.556.3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les processus d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

29 février 2024

