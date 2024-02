Mois de la prévention de la fraude 2024 : Lutter contre la fraude à l'ère numérique





Les Canadiens ont perdu la somme colossale de 567 millions de dollars à cause de la fraude en 2023

OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Bureau de la concurrence s'unissent à nouveau à l'occasion de la 20e édition du Mois de la prévention de la fraude.

Le thème de cette année, « 20 ans de lutte contre la fraude : d'hier à aujourd'hui », vise à montrer comment la fraude a évolué pour prendre les formes qu'on lui connaît dans l'ère numérique. L'objectif de la campagne est d'aider les Canadiens à détecter les indices, à contrer les sollicitations douteuses et à signaler les fraudes aux autorités.

Les données récentes du CAFC sont préoccupantes : en 2023 seulement, les Canadiens ont signalé des pertes substantielles s'élevant à 567 millions de dollars - une augmentation de 37 M$ par rapport à 2022 et de 187 M$ depuis 2021. Malgré cette hausse, le taux de signalement des fraudes demeure faible (de 5 à 10 % des fraudes sont signalées seulement).

Les organismes d'application de la loi et plus de 60 organisations de partout au pays unissent leurs forces pour sensibiliser la population à la fraude (la sensibilisation étant la meilleure défense contre la fraude), mais les consommateurs et les entreprises du Canada jouent aussi un rôle clé dans la prévention.

En mars, participez à la conversation à l'aide du mot-clic #MPF2024 pour rester au courant des menaces liées à la fraude qui sont en constante évolution. Suivez-nous dans les médias sociaux et passez le mot :

Si vous êtes victime d'une fraude ou connaissez une personne qui l'a été, signalez-le à votre service de police local ainsi qu'au CAFC en ligne ou au 1?888?495?8501 (sans frais). Même si aucune perte financière n'a été subie, signalez-le au CAFC.

Si vous avez de l'information sur des pratiques de marketing trompeuses, transmettez-la au Bureau de la concurrence. Vos signalements sont essentiels pour établir des liens, attraper les criminels et empêcher qu'il y ait d'autres victimes.

Faits en bref

Les trois principaux types de fraudes signalés en 2023 étaient la fraude d'identité, la fraude liée aux services et l'hameçonnage, autant de fraudes conçues pour amener à payer certaines sommes ou à donner des renseignements de nature délicate comme le numéro d'assurance sociale, les mots de passe ou les renseignements bancaires. Les trois principales fraudes ayant causé le plus de pertes financières aux victimes sont les offres frauduleuses de placements, le harponnage et les stratagèmes de rencontre.

En 2023, le CAFC a reçu 116 403 signalements concernant au moins 41 873 victimes de fraude. Le CAFC est géré conjointement par la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' Ontario .

Citations

« Les fraudeurs et les cybercriminels opèrent souvent en toute confiance, pensant qu'ils agissent sous le couvert de l'anonymat en ligne et qu'ils ne se feront pas prendre. Mais si la police, ses partenaires et la population unissent leurs forces, ils peuvent jouer un rôle important et empêcher que la fraude fasse d'autres victimes. Puisque la fraude continue d'évoluer, nous voulons rappeler aux Canadiens de demeurer vigilants et de détecter, contrer et signaler la fraude. »

Chris Lynam, directeur général, CAFC et Centre national de coordination de la lutte contre la cybercriminalité de la GRC

« La technologie fait partie intégrante du quotidien des Canadiens, et les fraudeurs s'en servent pour améliorer leurs stratagèmes. Les arnaques sont plus convaincantes que jamais, alors il est essentiel de se tenir au courant pour se prémunir contre les nouvelles fraudes. »

Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

Liens connexes

