Négociation à la SAQ : les employé-es votent la grève ce vendredi

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Au terme d'une série d'assemblées générales ayant débuté lundi, les 5500 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ se prononceront vendredi, par voie électronique, sur un mandat de 15 jours de grève visant à accentuer la pression en vue du renouvellement de leur convention collective.

Alors que la négociation avec la direction de la SAQ a cours depuis plus d'un an, les parties sont encore bien loin d'une entente, déplore le syndicat.

L'une des principales revendications des employé-es vise à réduire le ratio de travailleurs à temps partiel à la SAQ, qui frise les 70 %. «?Aucune entreprise ne fonctionne avec un nombre aussi élevé de personnes sur appel, souligne la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche. «?Les employé-es à temps partiel n'ont aucune idée de leur horaire à deux semaines d'avis?; ils ne savent pas non plus s'ils auront des semaines de travail complètes. Plusieurs ont besoin d'un deuxième emploi afin de subvenir à leurs besoins.?»

En plus d'augmenter le nombre de postes permanents, le syndicat désire également s'attaquer au système d'attribution des horaires de travail, beaucoup trop rigide aux yeux des employé-es. «?Il est aberrant que notre employeur se base sur le mois de janvier, le moins achalandé, afin de jeter les bases des horaires de tout le monde pour l'année. Le système en place ne prend aucunement en compte la réalité et l'ampleur des besoins en succursale, ce qui entraîne beaucoup trop d'ajouts d'horaires, tous à la pièce. Il est possible de consolider toutes ces heures de travail dans des postes réguliers : ça améliorerait grandement le taux de rétention des employé-es et le service à la clientèle?», affirme Lisa Courtemanche.

Le SEMB-SAQ-CSN représente les 5500 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de 330?000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

29 février 2024 à 10:00

