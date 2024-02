LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À L'EXPORTATION





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection de deux projets de son Programme d'aide la production cinématographique, ainsi que de quatre modèles d'affaires et deux bonifications pour l'actionnariat au féminin de son Programme d'aide à l'exportation (PAEX).

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 23 janvier 2024, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 27e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 383 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des deux projets choisis : Christal Films Productions inc., Caramel Films inc., Les Films Opale inc. et Maison 4:3 inc.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 18,6 millions $ pour 111 projets, soit plus de 17,6 millions $ pour 97 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada (FMC) soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 25e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 332 787 $ et le FMC, une part de 500 000 $, pour un investissement global totalisant 832 787 $ dans quatre modèles d'affaires des entreprises suivantes : Picbois Productions inc., Lustitia International inc., Trio Orange International inc. et Encore Télévision Distribution inc. Une somme globale de plus de 12,5 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 56 modèles d'affaires d'exportation avec 33 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le FMC, celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 4,3 millions $ depuis 2017.

Depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Picbois Productions inc. et KO Distribution inc. bénéficieront de cette bonification soutenant le transfert d'actions à leur personnel clé féminin, d'une contribution de 160 000 $ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, totalise 560 000 $ pour 5 entreprises et 15 nouvelles actionnaires.

PROJETS FINANCÉS :

Villeneuve

Producteur : Christal Films Productions inc.

Distributeur : Les Films Opale inc.

Réalisé par Daniel Roby, co-scénarisé par Daniel Roby et Guillaume Lonergan et produit par Christian Larouche, "Villeneuve" relatera la jeunesse et l'ascension de la légende québécoise de F1, le coureur automobile Gilles Villeneuve, jusqu'au jour où il fut recruté par Enzo Ferrari.

Kaboul, Montréal

Producteur : Caramel Films inc.

Distributeur : Maison 4:3 inc.

Forcée de se marier à un homme de 65 ans, une Afghane de 15 ans fuit son pays pour épouser un Afghan qui habite Montréal. Sa fuite a un coût : ses enfants devront un jour marier leurs cousins en Afghanistan. Quinze ans plus tard, le pacte refait surface, non sans conséquences pour la génération suivante. Tourné dans un quartier cosmopolite de Montréal, à Kaboul et dans un village afghan, ce drame social est également une histoire d'amitié entre une Afghane et l'agente chargée de son intégration au Québec. Kaboul, Montréal est scénarisé par Marie Vien et réalisé par Bachir Bensaddek.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 135,9 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 21 mai 2024 et celle pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 2 avril 2024, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez le site cmf-fmc.ca/fr pour davantage d'information.

