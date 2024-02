Terrains Nordelec : L'OCPM PUBLIE SON RAPPORT





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'Office de consultation publique de Montréal publie son rapport sur les projets de règlement P-04-047-252 et P-23-022, qui visent à encadrer des transformations sur le site Le Nordelec, à Pointe-Saint-Charles. L'OCPM avait le mandat de consulter la population montréalaise sur les modifications réglementaires proposées, qui concernent les usages, les hauteurs et densités, le stationnement et le délai de réalisation.

La vision de développement du site consiste en un projet principalement constitué de bureaux et d'espaces de travail. Il est également prévu de revoir la forme urbaine au profit du verdissement, d'espaces ouverts accessibles au public et d'espaces de stationnement intérieurs.

La consultation, qui s'est déroulée entre les mois d'août et d'octobre 2023, a permis de constater que, tout en étant favorables à la densification du site, la grande majorité des intervenants s'opposent au projet et à l'encadrement réglementaire proposés, à moins que de nombreuses précisions et modifications n'y soient apportées.

S'appuyant sur les opinions reçues lors des activités de consultation, les commissaires de l'Office formulent 13 recommandations qui vont en ce sens puisque celles-ci recommandent à la Ville d'adopter les projets de règlement en y apportant des modifications qui permettront de répondre à la majorité des préoccupations soulevées.

La démarche aura permis aux gens de s'informer, de poser des questions, de comprendre les enjeux, d'entendre différents points de vue, et de donner leur opinion.

Le rapport est disponible à l'adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/fr/terrainsnordelec

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

29 février 2024 à 09:00

