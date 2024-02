Décès d'André Lemieux, de Mohamed Belhaj, d'Alex Levis-Crevier et d'Abdulla Shaikh - La coroner Me Géhane Kamel dépose son rapport d'enquête publique





QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique de la coroner Me Géhane Kamel portant sur les décès d'André Lemieux, de Mohamed Belhaj, d'Alex Levis-Crevier et d'Abdulla Shaikh survenus entre le 2 et le 4 août 2022.

Vous pouvez consulter le rapport complet en cliquant ici. Vous pouvez également le consulter dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner.

À la suite des audiences publiques, des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Kamel dresse ses constats et formule des recommandations visant à éviter des décès dans des circonstances semblables. Plus précisément, après avoir d'abord mis en lumière les causes et circonstances entourant les quatre décès, la coroner présente son analyse et ses constats qui sont formulés autour des thèmes suivants : la Commission d'examen des troubles mentaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, l'intervention policière du 4 août 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la hiérarchisation des soins et, finalement, la Loi P-38 et ses limites.

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. Son mandat n'est pas d'évaluer les gestes professionnels, la qualité des soins prodigués ou la compétence des professionnels impliqués. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne. Il existe des mécanismes à cet effet et des organismes dont le mandat est spécifiquement d'assurer la qualité de l'exercice professionnel de leurs membres et la protection du public.

