LA DYNAMIQUE DE LA 5G SE POURSUIT AVEC 1,6 MILLIARD DE CONNEXIONS DANS LE MONDE ET 5,5 MILLIARDS D'ICI 2030, SELON GSMA INTELLIGENCE





Des opportunités industrielles stimulées par les développements de la 5G autonome, la 5G avancée, l'IdO et l'IA d'entreprise, la GSMA Open Gateway et la nouvelle génération de revenus grâce à la norme BCE

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- De nouveaux chiffres publiés par GSMA Intelligence (GSMAi) montrent que les connexions 5G devraient représenter plus de la moitié (51 %) des connexions mobiles d'ici 2029, puis 56 % d'ici la fin de la décennie, faisant de la 5G la technologie de connectivité dominante. La 5G a été la génération mobile la plus rapidement déployée à ce jour, dépassant le milliard de connexions à la fin de 2022, passant à 1,6 milliard de connexions à la fin de 2023 et à 5,5 milliards d'ici à 2030.

En janvier 2024, 261 opérateurs dans 101 pays avaient lancé des services 5G commerciaux et plus de 90 opérateurs sur 64 marchés se sont engagés à les déployer. Sur les 261 services 5G commerciaux disponibles, 47 sont fournis par des réseaux 5G autonomes (SA), et 89 autres déploiements sont prévus à court terme pour tirer parti du découpage du réseau, de la prise en charge ultra-fiable des communications à faible latence et de l'architecture simplifiée du réseau 5G SA.

La croissance des réseaux 5G SA disponibles et l'amélioration de la prise en charge des réseaux privés et dédiés permettront de prendre en charge un nombre impressionnant d'appareils connectés et contribueront à concrétiser la vision globale de l'IoT pour les entreprises. Les données de GSMAi montrent que le segment des entreprises compte désormais 10,7 milliards de connexions IoT (contre 10,5 milliards de connexions grand public) et que cette dynamique devrait se poursuivre, car les connexions d'entreprise vont plus que doubler pour atteindre 38,5 milliards d'ici 2030 et les bâtiments intelligents et la fabrication intelligente représentent respectivement 34 % et 16 % du total des connexions d'entreprise.

Au-delà de la 5G SA, la disponibilité de la 5G avancée avec la version 18 du 3GPP sera une autre étape clé pour la 5G dans la fourniture de l'IoT, constituant ainsi le catalyseur de nouveaux investissements dans la 5G tout au long de 2024 et jusqu'en 2025. Les données de la GSMAi montrent que plus de la moitié des opérateurs prévoient de commencer à déployer la 5G avancée dans l'année qui suivra la disponibilité commerciale des solutions de la 5G avancée, grâce à des cas d'utilisation prioritaires tels que les services 5G multicast et la prise en charge de l'IoT à faible coût.

GSMAi prévoit une multiplication par quatre du trafic de données mobiles d'ici à 2030, l'expansion de la couverture et de la capacité de la 5G jouant un rôle prépondérant, ce qui montre l'importance de poursuivre les investissements dans les infrastructures. Selon les prévisions, le trafic mondial mensuel de données mobiles par connexion passera de 12,8 Go en 2023 à 47,9 Go en 2030.

