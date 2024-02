Corporation Métaux Précieux du Québec Recoupe 3,86 g/t Au sur 8 m et 2,37 g/t Au sur 12,2 m sur le Projet Sakami détenu à 100%





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 29 février 2024 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSXV:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) est heureuse d'annoncer les résultats de la campagne de forage complétée fin 2023 au gîte aurifère La Pointe Extension (voir communiqués de presse du 23 novembre et du 19 décembre 2023 ). Le gîte est situé sur le projet Sakami, détenu à 100 % par la Société, sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Le programme de forage a été conçu pour tester la partie à plus haute teneur du gîte de La Pointe Extension qui pourrait se prêter à une exploitation minière à ciel ouvert.

Faits saillants ( tableau 1 , figures 1, 2, 3 et 4 )

Les intersections de forage sont :

- Sondage PT-21-196 : 0,83 g/t Au sur 80,4 m incluant 2,37 g/t Au sur 12,2 m

incluant - Sondage PT-21-197 : 1,18 g/t Au sur 43,2 m incluant 3,86 g/t Au sur 8,0 m

incluant Ces sondages confirment la continuité du coeur à haute teneur sub-vertical du gîte (longueur latérale de 500 m, profondeur de 400 m avec une épaisseur réelle moyenne estimée de 40 m, jusqu'à 66 m) dans la partie centrale du gîte.

Les deux sondages, totalisant 732 m, ont recoupé un paragneiss fortement silicifié qui caractérise la zone minéralisée avec la présence d'arsénopyrite et de pyrite disséminées. Les deux sondages se sont terminés dans la minéralisation. Ce modeste programme de forage démontre un élargissement de la zone minéralisée qui valide la poursuite des forages sur le gîte de La Pointe Extension.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré : « Nous sommes très encouragés par ces résultats de forage. Ils confirment la présence du coeur à plus haute teneur sur La Pointe Extension. La minéralisation demeure ouverte en profondeur et latéralement. Nous terminons un examen complet des cibles de forage sur le projet Sakami, y compris La Pointe Extension, pour guider nos futurs forages. »

Les résultats complets des analyses et les teneurs composites calculées publiées à ce jour sont disponibles sur le site Web de QPM ( https://www.qpmcorp.ca/en/projects/sakami-technical-information/ ).

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Un échantillonnage des carottes de haut en bas a été effectué pour le programme de forage ; la longueur des échantillons variait généralement entre 0,5 et 1,5 m. La carotte a été divisée en deux à l'aide d'un séparateur de carotte hydraulique capable de fendre des morceaux jusqu'à 12 cm de long. Les techniciens des carottes ont reçu pour instruction de nettoyer la poussière et les fragments de carottes des surfaces à l'intérieur du séparateur entre les échantillons, afin d'atténuer la contamination des échantillons. La moitié de la carotte a été soumise à ALS Global pour des analyses géochimiques. L'autre moitié de la carotte a été conservée dans des boîtes à carottes pour référence future.

Des matériaux QA/QC ont été insérés à chaque 25 échantillons du flux d'échantillons. Ces échantillons alternaient entre du matériel stérile, pour tester une éventuelle contamination par l'or entre les échantillons, et des matériaux de référence certifiés (CRM), pour tester l'exactitude analytique au sein du lot d'échantillons. Les CRM d'or pour ce programme proviennent d'OREAS North America Inc. et comprennent un étalon à faible teneur (OREAS-231 : valeur connue de

0,542 g/t Au) et un étalon à une teneur supérieure (OREAS-238 : valeur connue de 3,03 g/t Au). Tous les échantillons QA/QC insérés dans ce programme de forage ont retourné des analyses dans la limite de tolérance pour chaque valeur certifiée. Chaque échantillon de carotte a été emballé dans un sac en polyéthylène sécurisé avec le numéro d'échantillon et l'étiquette correspondants. Les échantillons ont été regroupés séquentiellement en lots de 5 à 10 échantillons et scellés dans de grands sacs de « riz ». Dans le cadre des protocoles de chaîne de traçabilité, la signature et la tenue à jour des journaux de suivi et des reçus sont effectuées lorsque les échantillons sont expédiés depuis le site du projet.

Une analyse de routine de l'or a été effectuée sur tous les échantillons à l'aide d'une analyse pyrotechnique de 30 grammes (codes de méthode ALS : Au-AA23). Les échantillons qui ont retourné ≥5 g/t Au lors de l'analyse pyrotechnique routinière ont été soumis à une analyse « hors limite » par analyse pyrotechnique de 30 grammes et finition gravimétrique (code de méthode ALS : Au-GRA21). Pour les échantillons dépassant cette limite, la pyroanalyse et la finition gravimétrique sont rapportées au lieu de la valeur standard de la pyroanalyse. D'autres éléments ont été analysés à l'aide d'une méthode de trente-six éléments, eau régale avec finition ICP-AES, appliquée à tous les échantillons (code de méthode ALS : ME-ICP41).

Le programme de forage a été supervisé par GeoVector Management Inc. et le forage a été réalisé par Forage Val d'Or.

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Dr Éric Hébert, P.Géo., consultant géologue principal, membre (#0842) de l'Ordre des Géologues du Québec, sont tous deux des personnes qualifiées selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers Ils ont examiné et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration possédant une vaste position de terrain sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. La société se concentre sur l'avancement de son projet Sakami Gold et de son indice de lithium Ninaaskuwin récemment découvert et prêt à forer sur le projet Elmer Est. De plus, la Société détient une participation de 68 % dans le projet de terres rares Kipawa/Zeus situé près de Témiscaming, au Québec.

Tableau 1: Sommaire des résultats aurifères importants de la campagne d'automne 2023, Projet Sakami - communiqué de presse du 29 février 2024

Remarques :

Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte. Les sondages sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible. Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées.

