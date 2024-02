Les organismes en DCD sont tannés: Girard nous a assez ignorés!





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Face à l'inertie des dirigeant.es politiques envers nos demandes pourtant réalistes, le RODCD et ses membres sont contraints de revenir à la charge une fois de plus. C'est pourquoi nous relançons la campagne Les droits, ça se défend collectivement avec une première action de rassemblement, "On interpelle Girard!", qui prendra place comme l'indique son nom à son bureau de circonscription à Sainte-Thérèse. Les groupes en défense collective des droits (DCD) unifient leurs voix depuis plusieurs années afin de revendiquer des mesures concrètes pour soutenir leur mission et leurs activités.

Afin que les groupes en DCD maintiennent le cap face à la flambée des coûts afférents et pour bonifier les conditions de travail des travailleuses et travailleurs du secteur, nous réitérons le besoin d'un rehaussement financier de 154 M$, incluant un montant pour la pleine participation de personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Le RODCD et ses membres sont unanimes sur la nécessité urgente d'un mécanisme d'indexation annuel récurrent basé sur l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC) en cohérence avec la demande portée plus largement par les groupes d'action communautaire autonome. Nous demandons également une enveloppe supplémentaire et pérenne pour soutenir les nouveaux groupes en attente de financement.

Bien que la Politique de reconnaissance de l'action communautaire reconnaisse "l'apport particulier et essentiel des organismes (en DCD) à la vitalité du débat démocratique", ces mots ne se sont pas suffisamment suivis de gestes concrets. Pour reprendre l'expression, nous demandons que les « bottines suivent les babines » et que des mesures financières s'arriment à cette politique. Le sous-financement, ça suffit!

À propos du RODCD Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) rassemble des

organismes de base locaux et régionaux, des organismes nationaux, et des regroupements

régionaux et nationaux du secteur de la défense des droits. Nous représentons près de 350

groupes partout au Québec. Notre mission est de revendiquer une plus grande reconnaissance,

une autonomie respectée et un meilleur financement des groupes en défense collective des

droits.

SOURCE Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

29 février 2024 à 07:00

