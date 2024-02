Prysmian met en oeuvre la transformation digitale de son entrepôt avec Blue Yonder





Prysmian, leader mondial de l'industrie des câbles d'énergie et de télécommunication, a achevé avec succès la mise en oeuvre de la Solution Warehouse Management (WMS) de Blue Yonder en mode SaaS, dans son entrepôt situé au Canada, dans le but d'accroître la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement et de l'orienter encore davantage vers ses clients.

Prysmian est le plus grand producteur de câbles au monde, avec 30 000 associés et un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars, spécialisé dans la production de câbles et de systèmes destinés aux industries de l'énergie et des télécommunications. Prysmian mène une transformation numérique entraînant un impact positif sur les niveaux de service à la clientèle, ainsi que sur la durabilité de l'exécution de sa Supply Chain.

Prysmian était à la recherche d'une solution évolutive, conçue pour le monde connecté, mais également à la recherche d'un fournisseur de solutions globales de Supply Chain capable de prendre en charge les opérations d'entreposage dans l'ensemble de ses activités différenciées à l'échelle mondiale.

Prysmian a choisi Blue Yonder pour améliorer stratégiquement la gestion de ses entrepôts en commençant par l'Amérique du Nord, avec l'intention de voir la solution de Blue Yonder devenir la norme pour tous les centres de distribution de Prysmian dans le monde.

Avec Blue Yonder, Prysmian peut désormais :

Couvrir les différents besoins, de la découpe de câbles à l'assemblage et au câblage, grâce à des capacités complètes.

Réduire l'impact environnemental des opérations d'entreposage grâce à une meilleure gestion des ressources, des stocks, des matériaux et des processus de distribution.

Intégrer en temps réel les processus d'exécution entrants et sortants, afin d'optimiser le service à la clientèle.

Créer un environnement numérique et optimiser chaque étape des opérations afin de garantir la précision, l'efficacité, la conformité et le service à la clientèle.

S'adapter aux différents types d'opérations et d'exigences avec une grande flexibilité.

Prendre en charge des opérations complexes plus facilement grâce à une configuration intelligente.

« Après avoir réussi la transition du premier centre de distribution, la transformation numérique de nos opérations d'entrepôt en Amérique du Nord avec Blue Yonder a commencé. Nous considérons ce projet comme une grande réussite. En effet, non seulement l'achèvement de l'installation dans le premier centre de distribution a été réalisé en avance sur le calendrier, mais il a également été possible de gérer des volumes d'expédition plus importants que prévu au cours du premier mois. La solution WMS de Blue Yonder s'est avérée capable de fournir les fonctionnalités dont nos centres de distribution ont besoin pour répondre aux demandes des clients, ce qui nous a permis d'atteindre une plus grande efficacité et une meilleure visibilité de l'ensemble du flux de travail. Au coeur de notre stratégie se trouve l'évolution radicale de nos processus de distribution, d'une approche traditionnelle axée sur l'offre à une approche plus durable axée sur la demande. Grâce à la solution WMS de Blue Yonder, nous avons pu réaliser ce changement stratégique », a déclaré Brad Cunningham, responsable de la distribution et de la logistique de Prysmian pour l'Amérique du Nord.

Les processus de gestion d'entrepôt de Prysmian sont caractérisés par des complexités et des particularités qui découlent du haut niveau de spécialisation du secteur dans lequel l'entreprise opère, comme la nécessité de créer des configurations personnalisées pour chaque projet de câble. La solution WMS de Blue Yonder permet à Prysmian de numériser entièrement ses entrepôts, permettant des opérations optimisées qui garantissent le plus haut niveau de service à la clientèle, à travers tous les processus de logistique, d'approvisionnement et de distribution, grâce à une précision, une rapidité, une efficacité et une conformité accrues.

« En choisissant notre solution WMS en mode SaaS, Prysmian a gagné la capacité d'analyser les données pour prendre des décisions encore plus éclairées et avoir une visibilité de bout en bout, ce qui contribue à l'efficacité et à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Gérer les attentes de toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus de transformation numérique n'est pas une tâche facile, mais Prysmian y parvient avec succès grâce aux conseils de l'équipe Blue Yonder. C'est pourquoi je suis extrêmement fier du travail que nous accomplissons ensemble et je me réjouis de voir la mise en oeuvre de nos solutions se développer dans leurs centres de distribution à travers le monde », a déclaré Terry Turner, président, Global Manufacturing, Blue Yonder.

Pour en savoir plus:

À propos de Prysmian

Prysmian est un leader mondial dans l'industrie des systèmes de câbles pour l'énergie et les télécommunications. Avec plus de 150 ans d'expérience, un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards d'euros et environ 30 000 employés dans plus de 50 pays et 108 usines, Prysmian est fortement positionné sur les marchés de haute technologie et offre la gamme le plus large possible de produits, de services, de technologies et de savoir-faire. L'entreprise est active dans le domaine des câbles et systèmes souterrains et sous-marins pour la transmission et la distribution d'énergie, des câbles spéciaux pour des applications dans de nombreuses industries différentes, et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et de l'infrastructure. Pour l'industrie des télécommunications, Prysmian fabrique des câbles et des accessoires pour la transmission de la voix, de la vidéo et des données, offrant une gamme complète de fibres optiques, de câbles optiques et en cuivre, et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société publique, cotée à la bourse italienne dans l'indice FTSE MIB.

A propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la transformation numérique de la supply chain. Les détaillants, fabricants et prestataires logistiques du monde entier s'appuient sur Blue Yonder pour optimiser leurs supply chain, de la planification à l'exécution, à la livraison et aux retours. Les solutions de chaîne d'approvisionnement interopérables et intégrées à l'IA de Blue Yonder sont connectées de bout en bout via une plateforme unifiée et un nuage de données, permettant aux entreprises de collaborer en temps réel entre les fonctions, ce qui favorise une prise de décision plus agile, une meilleure satisfaction des clients, une croissance rentable et des supply chain plus résilientes et plus durables. Blue Yonder - Fulfill your Potential TM www.blueyonder.com

"Blue Yonder" est une marque commerciale ou une marque déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tout nom de commerce, de produit ou de service référencé dans ce document en utilisant le nom "Blue Yonder" est une marque commerciale et/ou une propriété de Blue Yonder Group, Inc. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service des sociétés auxquelles ils sont associés.

29 février 2024 à 03:05

