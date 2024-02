LTIMindtree collabore avec IBM pour promouvoir l'écosystème de l'innovation quantique





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, annonce une collaboration avec l'IBM Quantum Network pour explorer l'innovation dans l'informatique quantique au profit de sa clientèle mondiale dans de multiples secteurs. LTIMindtree est le premier intégrateur système mondial (GSI) indien à rejoindre l'IBM Quantum Network.

LTIMindtree collaborera également avec l'Indian Institute of Technology (IIT) Madras, qui est également un IBM Quantum Innovation Center, pour des recherches quantiques conjointes et le développement de personnel.

Scott Crowder, vice-président, IBM Quantum Adoption and Business Development, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir LTIMindtree au sein de l'IBM Quantum Network et de les aider à explorer les avantages de l'informatique quantique, à la fois pour leurs équipes internes et dans des solutions pour leurs clients. Nous nous réjouissons à l'idée de fournir un soutien technologique pour les engagements conjoints de recherche et d'éducation de LTIMindtree avec IIT-Madras, notre premier IBM Quantum Innovation Center en Inde. »

Dans le cadre de l'IBM Quantum Network, LTIMindtree développe son statut de partenaire platine avec IBM et rejoint une communauté mondiale d'entreprises Fortune 500, de grandes universités, de laboratoires de recherche et de startups. LTIMindtree aura accès aux ressources d'IBM, y compris la flotte mondiale de systèmes d'informatique quantique d'IBM sur le cloud, les logiciels et l'expertise associée. Ce mouvement est une étape stratégique dans la mission de LTIMindtree d'aider ses clients à bénéficier de la valeur transformatrice des technologies d'informatique quantique.

Aan Chauhan, Chief Technology Officer, LTIMindtree, déclare : « Nous sommes ravis de faire partie de cette initiative avec IBM et IIT Madras, Inde. Cette collaboration représente plus qu'un simple jalon en matière d'innovation. Il s'agit d'une importante avancée vers un avenir dans lequel l'informatique quantique pourrait contribuer à résoudre des problèmes plus complexes avec une rapidité et une efficacité accrues. Avant tout, elle nous positionne favorablement pour concrétiser l'immense valeur de l'informatique quantique, les préparant ainsi à tirer parti de ces technologies de pointe pour les solutions transformatrices. »

Avec cette collaboration, LTIMindtree prévoit d'établir une série de projets à long terme, y compris de la recherche appliquée sur les problèmes commerciaux et sociétaux, des ateliers d'informatique quantique, et des subventions de recherche. Ces initiatives visent à promouvoir une nouvelle génération de spécialistes de l'informatique quantique et de chercheurs au sein de LTIMindtree, créant ainsi un écosystème durable et innovant.

Pour savoir comment vous pouvez tirer parti de cette collaboration révolutionnaire et de ses développements futurs, visitez : https://www.ltimindtree.com/solving-with-quantum/

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

29 février 2024 à 00:05

