Le groupe Terminus inaugure son siège international aux Émirats arabes unis

Le 23 février, Dubaï. Le groupe Terminus, fournisseur mondial de services intelligents et de solutions AIoT, a officiellement inauguré son siège international à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le siège international de Terminus jouera un rôle essentiel dans le développement de solutions AIoT pour les industries urbaines telles que la fabrication, les transports et l'énergie, et contribuera à promouvoir la transformation verte et numérique dans toute la région du Moyen-Orient. S.E. Abdulla Al Saleh, secrétaire d'État au Commerce extérieur et à l'Industrie du ministère de l'Économie des Émirats arabes unis, Victor AI, fondateur et PDG du groupe Terminus, le Dr Ling Shao, président de Terminus International et scientifique en chef du groupe Terminus, ainsi que des représentants de l'Autorité routière et des transports de Dubaï, du groupe Emirates Post et d'Alibaba Cloud ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

S.E. Abdulla Al Saleh, secrétaire d'État au Commerce extérieur et à l'Industrie du ministère de l'Économie des Émirats arabes unis, a adressé ses félicitations à l'inauguration du siège international de Terminus et a déclaré : "Les relations économiques et commerciales entre les Émirats arabes unis et la Chine n'ont cessé de se renforcer et de croître de manière prospère. La coopération commerciale, d'investissement, énergétique et technologique entre les deux nations s'est approfondie et a obtenu des résultats remarquables. Nous attendons avec impatience la poursuite du succès de Terminus Group, l'une des principales entreprises technologiques du monde, et espérons que le siège international de Terminus soutiendra et s'engagera pleinement dans le développement des villes futures vertes et numériques aux Émirats arabes unis."

Victor AI, fondateur et PDG du groupe Terminus, a déclaré : "De la technologie de l'IA ou des villes intelligentes à la recherche et au développement de l'AIoT et aux capacités en robotique, l'établissement du siège international du groupe Terminus a été un énorme succès, démontrant l'expansion inévitable de l'entreprise et la mise à niveau complète de ses technologies au Moyen-Orient et dans le monde entier. Le groupe Terminus a collaboré avec des partenaires mondiaux pour promouvoir conjointement le développement vert et intelligent des industries et des villes sur la base de ses technologies AIoT. Nous avons hâte d'accélérer et d'optimiser davantage notre implantation commerciale à l'étranger, d'aider la Chine et le monde à saisir les opportunités de l'économie numérique et d'apporter une nouvelle vitalité aux villes futures pour le bien-être de l'humanité."

Le Dr Ling Shao, président de Terminus International et scientifique en chef du groupe Terminus, a déclaré : " Terminus a réalisé des réalisations fructueuses de coopération internationale et a élaboré une stratégie commerciale axée sur les villes futures et les énergies propres. Terminus International continuera de porter les fruits de notre participation à Expo 2020 et notre stratégie de développement international s'étendra encore plus loin, en participant activement à des projets économiques numériques régionaux et transfrontaliers et en promouvant le développement durable à l'échelle mondiale."

