LiveRamp lance une plateforme unifiée de collaboration en matière de données basée sur une technologie interopérable





LiveRamp (NYSE : RAMP) a présenté aujourd'hui la prochaine génération de la plateforme de collaboration en matière de données /LiveRamp, qui rassemble sur une seule plateforme des solutions pour le cycle de vie marketing de bout en bout. Cette offre unifiée introduit de nouvelles capacités telles qu'une interface utilisateur simplifiée, une technologie compatible pour l'interopérabilité inter-cloud et un marché de partenaires où des développeurs tiers innovants peuvent construire des applications mettant en valeur leur expertise fiable. Basées sur des technologies durables et homologuées capables de surmonter une perte de signal, la plateforme de collaboration en matière de données /LiveRamp inclut une fonctionnalité permettant de répondre proactivement à l'évolution des questions de confidentialité tout en augmentant de manière prospective les cas d'utilisation de la collaboration en matière de données.

Les rapports de Gartner® montrent que « le marketing joue un rôle extrêmement important dans les activités de données et d'analyse dans l'entreprise ; en effet, 71% des équipes chargées des données et des analyses de marketing détiennent au moins un élément de la stratégie de données de leur entreprise ». En rassemblant toutes ses capacités dans une seule interface utilisateur avec une orchestration simplifiée, LiveRamp permet aux clients de connecter plus facilement les publics et les partenaires. Soutenir les architectures de données modernes en mettant l'accent sur les données décentralisées diminue la complexité du cloud, facilite l'utilisation du cloud par tous les utilisateurs professionnels tout en éliminant les contraintes de l'infrastructure informatique. Pour les clients, les avantages incluent une utilisation simplifiée et une fonctionnalité rationalisée qui libèrent une plus grande valeur pour toutes leurs activités de collaboration en matière de données.

Plus de simplicité grâce à une seule interface utilisateur basée sur une identité haut de gamme, une connectivité mondiale authentifiée et des technologies exclusives qui renforcent la confidentialité.

basée sur une identité haut de gamme, une connectivité mondiale authentifiée et des technologies exclusives qui renforcent la confidentialité. Amélioration de l'expérience l'utilisateur et réalisation plus rapide des objectifs grâce à de nouveaux canaux d'ingestion qui réduisent le temps de traitement, qui se compte non plus en jours mais en heures. Les outils en libre-service permettent l'autorisation d'accès aux ensembles de données et de segments, et un nouveau système de notification ? capable de s'intégrer aux outils sur le lieu de travail, y compris Slack ? permet aux utilisateurs de contrôler la manière dont ils reçoivent des informations.

grâce à de nouveaux canaux d'ingestion qui réduisent le temps de traitement, qui se compte non plus en jours mais en heures. Les outils en libre-service permettent l'autorisation d'accès aux ensembles de données et de segments, et un nouveau système de notification ? capable de s'intégrer aux outils sur le lieu de travail, y compris Slack ? permet aux utilisateurs de contrôler la manière dont ils reçoivent des informations. Touche les publics à l'échelle de l'écosystème en utilisant une expérience améliorée d'activation et de segmentation centrée sur les utilisateurs, les campagnes et la segmentation croisée des audiences. Poursuite de l'amélioration des performances de marketing moyennant l'intégration de technologies telles que Google PAIR visant à lutter contre la perte de cookies tiers et autres signaux de dépréciation.

centrée sur les utilisateurs, les campagnes et la segmentation croisée des audiences. Poursuite de l'amélioration des performances de marketing moyennant l'intégration de technologies telles que Google PAIR visant à lutter contre la perte de cookies tiers et autres signaux de dépréciation. Libère de nouveaux partenariats pour les données secondaires et de tiers avec la flexibilité nécessaire pour collaborer partout où se trouvent vos données primaires, pour tous les cas d'utilisation, à partir d'un emplacement unique.

avec la flexibilité nécessaire pour collaborer partout où se trouvent vos données primaires, pour tous les cas d'utilisation, à partir d'un emplacement unique. Exploite un nouveau marché d'applications partenaires en commençant par la découverte, l'accès et le déploiement intégrés de solutions de mesure, à partir du réseau mondial de partenaires de LiveRamp.

« Albertsons Media Collective a pour principe fondamental de favoriser un écosystème collaboratif plus interconnecté qui élargit l'accès aux données tout en réduisant le mouvement des données », a déclaré Evan Hovorka, vice-président produit et innovation, Albertsons Media Collective. « LiveRamp nous a aidés à réaffirmer cet engagement au moyen de solutions prêtes pour l'avenir qui font croître la fidélité du signal, renforcent la confidentialité et adaptent la collaboration en matière de données en fonction des canaux qui comptent le plus pour notre réseau. En rassemblant ces capacités de manière plus harmonieuse, LiveRamp développera non seulement notre propre partenariat, mais aussi la valeur en aval que nous apportons à nos clients, à nos annonceurs et à l'écosystème dans son ensemble. »

« La solution Circana Lift, une référence absolue en matière d'évaluation du commerce de détail et de CPG (biens de consommation emballés), intègre des données au niveau des ménages pour recenser des informations critiques pour les annonceurs et leur permettre ainsi de mesurer et d'optimiser leurs investissements dans les médias pour améliorer leurs performances des ventes », a déclaré Harvey Goldhersz, vice-président produits chez Circana. « Grâce à LiveRamp, les annonceurs peuvent désormais identifier quels sont les messages créatifs, les formats publicitaires, les segments d'audience et les placements dans les médias qui stimulent le plus efficacement les ventes au détail. Les annonceurs qui utilisent la solution Circana Lift améliorent jusqu'à 80% le retour sur les dépenses publicitaires (ROAS). Nous sommes ravis d'activer cette capacité pour LiveRamp, et d'apporter ainsi une plus grande vitesse, une couverture supérieure et la précision de Circana à un public encore plus large. »

Le lancement de la plateforme unifiée de collaboration en matière de données /LiveRamp fait suite à l'acquisition de Habu par la Société afin d'accélérer la collaboration en matière de données grâce à une technologie améliorée de salles blanches. Les clients qui utilisent la salle blanche LiveRamp optimisée par Habu sur sa plateforme peuvent mesurer des campagnes dans tous les « walled gardens », plateformes médiatiques et canaux programmatiques, tout en connectant les données directement à travers les clouds, les entrepôts et les salles blanches.

« Les clients de LiveRamp demandaient des solutions plus simples et plus adaptables pour libérer la valeur des données et générer un avantage concurrentiel », a ajouté Kimberly Bloomston, responsable produits, LiveRamp. « Le lancement de notre plateforme entièrement unifiée répond à ce besoin en établissant une nouvelle norme de puissante collaboration en matière de données fondée sur des technologies qui protègent mieux la vie privée et suivent l'évolution des exigences en matière de perte de signal et de confidentialité. L'acquisition récente de Habu par LiveRamp renforce encore notre capacité à aider les clients à collaborer avec tout un chacun, à activer des données n'importe où et à mesurer partout où c'est important. »

Pour en savoir plus sur le large éventail de cas d'utilisation de la collaboration en matière de données que LiveRamp peut offrir à votre entreprise, rendez-vous sur liveramp.com/our-platform.

28 février 2024 à 20:35

