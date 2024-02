Le programme Global Leap du CNEC fait ses débuts à Barcelone, mettant en lumière sept étapes techniques pour accélérer l'intelligence





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Cloud Native Elite Club (CNEC) a organisé un séminaire intitulé « Leap with Cloud Native x AI » (Sauter le pas du cloud natif et l'IA) au MWC Barcelona 2024. Plus de 50 leaders et experts de l'industrie se sont réunis pour explorer les tendances de pointe en matière de technologie et d'innovation pour 2024, partageant de précieuses informations et pratiques sur les applications du cloud natif et de l'IA.

Sept étapes techniques pour accélérer l'intelligence dans tous les secteurs

Bruno Zhang, directeur technique de Huawei Cloud, a souligné le rôle crucial des technologies cloud natives et de l'IA comme forces motrices de la transformation de l'industrie à l'ère intelligente.

Il a énuméré sept étapes techniques clés pour des mises à niveau intelligentes dans toutes les industries :

Architecture : d'une architecture primaire/secondaire centrée sur le processeur à une architecture hétérogène peer-to-peer ;

Calcul : d'une informatique universelle à une informatique d'IA ;

Stockage : du lac de données au stockage AI-Native ;

Convergence données-IA : du modèle « données + IA » au modèle « Data4AI/AI4Data » ;

Développement d'applications : du full-code/low-code/zero-code à la programmation assistée par l'IA/autoprogrammation ;

Technologie des médias : de la prise de vue à l'informatique et de la production à la génération ;

Sécurité : de la cybersécurité et de la sécurité de l'information à une approche « zero trust »

Taylor Dolezal, responsable de l'écosystème CNCF, a mis l'accent sur les technologies cloud natives en tant qu'épine dorsale de l'infrastructure d'IA, soulignant son potentiel pour accélérer l'adoption de l'IA à l'échelle de l'industrie. « La CNCF dispose de nombreux projets utilisés par des sociétés d'IA de premier plan comme OpenAI, fournissant l'infrastructure technologique essentielle pour l'IA générative, a déclaré M. Dolezal. De plus, les projets cloud natifs comme K8sGPT illustrent la manière dont nous pouvons tirer parti des capacités avancées de traitement du langage naturel de l'IA générative et de la puissance de Kubernetes pour stimuler l'innovation industrielle. »

« Le cloud computing favorise l'innovation et le développement de modèles d'IA, a déclaré Li Wei, directrice adjointe du Cloud Computing and Big Data Research Institute de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT). Le cloud computing offre un support flexible, évolutif et efficace pour ces modèles, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité, a-t-elle expliqué. Il fournit également une plateforme conviviale pour le développement, le déploiement et l'utilisation de modèles. »

Mme Li a souligné l'émergence des services cloud de modèles de grande taille comme nouveau paradigme dans le paysage du cloud computing. Elle a souligné l'importance d'établir des normes industrielles. « Le cadre normatif pour le service cloud de modèles de grande taille comprend quatre couches : l'infrastructure, les modèles, les services et les applications. Ce cadre vise à normaliser et à rendre opérationnel le service cloud de modèles de grande taille grâce à un système industriel bien structuré. »

Construire une base solide de cloud pour l'innovation en matière de données et d'IA et de nouvelles valeurs de données

Le séminaire comprenait des présentations de représentants de Huawei Cloud et de divers leaders de l'industrie qui ont présenté des pratiques innovantes dans divers secteurs. Ils ont partagé des informations sur l'utilisation de la technologie cloud pour accélérer l'innovation en matière de données et d'IA.

Iñaki Fuentes, directeur de l'exploitation de TravelgateX, a présenté leur parcours réussi de transformation cloud native avec Huawei Cloud. En adoptant les conteneurs et les microservices, ils ont réalisé des améliorations significatives : traiter efficacement plus de 6 milliards de recherches quotidiennes d'hôtels, réduire les coûts du cloud de 20 %, améliorer les performances de plus de 35 %, et rationaliser la complexité opérationnelle.

Li Guo, un expert en SRE de Huawei Cloud, a présenté leur solution d'opérations déterministes, une approche globale fondée sur les pratiques internes de Huawei Cloud. Cette solution met l'accent sur la stabilité et la fiabilité, des ressources efficaces, une sécurité robuste et des services agiles. Huawei Cloud propose une gamme de services tels que OES, BOS, AMS et IMS qui permettent aux entreprises d'améliorer leurs capacités d'exploitation et de maintenance, d'atteindre une efficacité et une qualité accrues et d'accélérer la transformation numérique avec l'exploitation et la maintenance comme moteur clé.

Chong Chen, architecte en chef de GaussDB (pour MySQL) de Huawei Cloud, a déclaré que ce service peut assurer une fiabilité et une disponibilité élevées à travers trois zones de disponibilité (AZ), permettant une perte de données maximale admissible (PDMA) nulle et aucune perte de données. De plus, l'ensemble du système de base de données peut facilement évoluer à la hausse ou à la baisse et ajouter ou supprimer des copies de lecture en quelques minutes pour s'adapter aux changements de charge des applications sans évaluation de la capacité ni adaptation des ressources. Une telle architecture est bien adaptée aux besoins des bases de données à l'ère de l'IA.

Programme Global Leap du CNEC : la technologie au service de l'industrie

Le cloud natif devient le nouveau carburant de l'économie numérique mondiale. De plus en plus d'entreprises vont construire et développer leurs services sur le cloud. Conscients de cette tendance, la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), la CAICT et Huawei Cloud ont fondé conjointement le CNEC en 2020. Le CNEC vise à relever les défis auxquels sont confrontées les organisations lors de la migration, de l'utilisation et de la gestion du cloud. Comptant actuellement plus de 200 membres principaux, le CNEC a mis en place un système opérationnel complet qui soutient plus de 800 responsables techniques dans divers secteurs, notamment l'internet, la finance, la logistique et l'automobile. La communauté s'est également étendue à l'Europe, à l'Asie-Pacifique et à l'Amérique latine.

William Dong, président du marketing pour Huawei Cloud, a souligné l'engagement de la société à collaborer avec des organisations de l'industrie comme la CNCF et la CAICT à l'ère de l'IA. Grâce à des communautés techniques comme le CNEC, Huawei Cloud vise à mettre les entreprises en contact avec les dernières technologies mondiales, les meilleures pratiques et les tendances de l'industrie. Cette initiative permet aux entreprises du monde entier d'exploiter le potentiel du cloud natif et de l'IA, pour finalement franchir le pas pour accomplir des prouesses en matière de données et d'IA.

À l'horizon 2024, le CNEC accordera la priorité à l'intégration stratégique des technologies cloud natives et de l'IA, un effort visant à accélérer l'adoption et la progression de l'IA à l'échelle mondiale. Au cours de l'événement, le CNEC a dévoilé son programme Global Leap sur le thème « Leap with Cloud Native x AI » (Sauter le pas du cloud natif et de l'IA), qui facilitera de vastes échanges techniques, des discussions approfondies et des démonstrations de pratiques pilotes.

En outre, Huawei Cloud a organisé une cérémonie d'inauguration pour établir la branche européenne du CNEC afin de mieux servir les organisations locales. Cette initiative témoigne de l'engagement de Huawei Cloud à collaborer avec ses clients et partenaires pour accélérer l'adoption et les progrès des technologies innovantes telles que les solutions cloud natives, l'IA et les bases de données en Europe. En fin de compte, cet effort de collaboration vise à libérer le potentiel de croissance de diverses industries grâce à l'innovation technologique continue.

