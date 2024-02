Keypoint Intelligence présente une nouvelle étude sur les effets des initiatives d'entreprise responsable





FAIRFIELD, New Jersey, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence a le plaisir de dévoiler une étude novatrice intitulée « Responsible Business Impacts » (impacts du commerce responsable), qui se concentre sur le croisement des directives gouvernementales, des politiques d'entreprise et des écolabels dans le processus d'achat. Cette étude approfondie vise à mettre en lumière la manière dont l'importance croissante accordée au développement durable et aux pratiques commerciales responsables façonne les critères d'achat d'équipements et de fournitures de bureau. L'étude cherche à comprendre comment ces critères sont établis, hiérarchisés et mis en oeuvre, ainsi que leurs implications pour les fournisseurs, les offres de produits et les stratégies de marché.

Peter Mayhew , analyste principal chez Keypoint Intelligence, insiste sur la nature critique de cette entreprise, soulignant que les pratiques commerciales durables et responsables ont acquis une position primordiale dans l'agenda des entreprises. Selon M. Mayhew, les responsables des achats ont tendance à aligner méticuleusement leurs stratégies d'approvisionnement sur les politiques et objectifs révisés définis par leur direction, ce qui souligne l'importance croissante des considérations environnementales et de responsabilité d'entreprise dans les opérations commerciales.

L'étude examine différents aspects, notamment l'équilibre entre la durabilité, le coût et la qualité, l'influence des directives gouvernementales, l'effet sur les politiques d'achats écologiques et l'importance accordée à ces facteurs par les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Axée sur l'Amérique du Nord et l'Europe, l'étude se penche sur les secteurs de l'éducation, de la santé et des services professionnels, en particulier dans le contexte de la technologie et des fournitures de bureau. Elle présente les points de vue de plus de 360 répondants à l'enquête en ligne, y compris des responsables des achats expérimentés dans l'acquisition de technologies et de fournitures de bureau, et des experts dans le domaine des imprimantes, des copieurs et des fournitures connexes, en particulier dans le cadre d'accords de services d'impression gérés.

Pour plus de détails sur l'étude, veuillez consulter notre brochure en ligne ou contacter [email protected] .

Depuis 60 ans, les clients de l'industrie de l'imagerie numérique du monde entier font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur pour des informations, des analyses et des récompenses impartiales, grâce à des décennies d'expérience des analystes.

