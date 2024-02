Harris Williams annonce des promotions de haut niveau





Harris Williams, une banque d'investissement internationale spécialisée dans les services de conseil en matière de fusions et acquisitions et de capital privé, a annoncé aujourd'hui la promotion de professionnels chevronnés aux États-Unis et en Europe.

Les promotions comprennent :

Ryan Budlong et Brent Spiller ont tous deux été promus au poste de codirecteur du groupe des consommateurs ;

Jen Bayat, Tyler Bradshaw, Nick Owens, Andreas Poth, Brian Titterington, Bryce Walker et Greg Waller ont été promus au poste de directeur général ;

Rob Devlin et Richard Furseth ont été promus au poste de directeur ; et

Will Baker, Ted Casey, Elliot Cave, Colin Chapin, Luke Clifford, Robert Crampton, Nick Crystal, Henry Frost, Sam Funkhouser, Addison Jones, Michael Tuohey et Kel Wilburn ont été promus à la vice-présidence.

« Nous sommes ravis de reconnaître ces personnes, qui témoignent de l'expertise, de la connaissance du marché et de l'esprit de collaboration qui permettent à Harris Williams de dépasser constamment les attentes de nos clients », a déclaré John Neuner, co-PDG de Harris Williams. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle génération de professionnels qualifiés continuera à faire progresser les ressources de notre entreprise et à approfondir nos relations avec nos clients dans le monde entier. »

« Il n'y a pas d'investissement plus stratégique que celui que nous faisons dans notre personnel, et ces promotions reflètent notre engagement à soutenir le succès continu de ces professionnels exceptionnels », a déclaré Bob Baltimore, co-PDG de Harris Williams. « Nous sommes fiers de souligner leur dévouement à Harris Williams, et nous nous réjouissons de l'impact qu'ils continueront d'avoir en aidant nos clients à valoriser leurs entreprises. »

« Notre modèle de talent organique est l'une des nombreuses caractéristiques uniques de Harris Williams et il contribue à la réalisation de notre engagement global envers l'excellence de l'exécution », a déclaré Lane Hopkins, directeur principal des talents chez Harris Williams. « Nous sommes incroyablement fiers des nombreux talents évoluant au sein de notre entreprise. Nous continuerons à investir dans le développement de nos collaborateurs, que nous considérons comme la clé de notre succès à long terme. »

Les informations biographiques pour les personnes promues peuvent être trouvées ici.

28 février 2024 à 17:05

