Les aumôniers de Bridges of Canada dans les prisons fédérales en Alberta se joignent au Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos est fier d'accueillir les aumôniers et aumônières des prisons fédérales en Alberta, à la suite d'un vote à majorité écrasante en faveur de l'adhésion au syndicat. Ces aumôniers et aumônières dédié.e.s, employé.e.s par Bridges of Canada, représentent différentes confessions et pratiques spirituelles, et fournissent des services d'aumônerie essentiels et des soins spirituels aux détenus des prisons.

Le Syndicat des Métallos, connu pour la diversité de ses membres dans tous les secteurs économiques, représente aujourd'hui environ 200 aumôniers et aumônières de prison issu.e.s de nombreux horizons spirituels et confessions. Cet élargissement en Alberta, avec 20 aumôniers et aumônières, signifie un développement important, car le syndicat représente déjà des aumôniers et aumônières dans des prisons fédérales partout au Canada.

La décision de se syndiquer a été prise en reconnaissance du besoin de disposer d'un pouvoir de négociation collective pour aborder les questions essentielles auxquelles les aumôniers et aumônières sont confronté.e.s dans leur fonction.

« Les aumôniers et aumônières de l'Alberta, employés par Bridges of Canada, ont été confrontés à une stagnation des salaires et à des conditions de travail difficiles. Malgré leur contribution inestimable à la réadaptation et au bien-être des personnes incarcérées, ces aumôniers et aumônières n'ont pas vu d'amélioration de leur rémunération ou des normes du milieu de travail », a déclaré Scott Lunny, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ouest du Canada.

« En se joignant à la section locale 1-207 des Métallos, les aumôniers et aumônières de Bridges of Canada en Alberta joignent leur voix pour se pencher sur ces questions et s'assurer que leur voix est entendue pour forger l'avenir de l'aumônerie au sein du système correctionnel. Notre syndicat s'est engagé à défendre les droits et le bien-être de tous ses membres, notamment les aumôniers et aumônières qui jouent un rôle crucial en favorisant le développement spirituel et la réadaptation des détenus », a ajouté Scott Lunny.

Le succès de cette initiative de syndicalisation met en évidence la détermination des aumôniers et aumônières à obtenir de meilleures conditions de travail, suite à une tentative similaire qui avait échoué en 2022.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négociet de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, des avantages sociaux et de bonnes pensions.

Les travailleurs qui souhaitent adhérer au Syndicat des Métallos peuvent consulter le site betterworknow.ca pour obtenir de plus amples informations.

